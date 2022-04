NHL: Kevin Fiala trifft wieder zweimal

Eishockey Kevin Fiala trifft wieder zweimal: 150 Ostschweizer Skorerpunkte in der NHL Der 25-jährige Zuzwiler ist weiter im Hoch. Er steuert zwei Tore zum 6:3-Heimsieg der Minnesota Wild gegen die Vancouver Canucks bei und wird zum dritten Mal in Folge als bester Spieler ausgezeichnet. Daniel Good 22.04.2022, 10.34 Uhr

Kevin Fiala (grün) beunruhigt die Abwehr der Vancouver Canucks. Bild: Aaron Lavinsky/AP (St.Paul, 22. April 2022)

In der 25. Minute brachte Kevin Fiala sein Team mit 1:0 in Führung. Aber Vancouver hielt dagegen. Bis Fiala wieder traf. In der 53. Spielminute erzielte der St.Galler das 4:3, das Minnesota auf die Siegerstrasse brachte. Fiala sagte: