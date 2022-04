Eishockey: Ein junger Flawiler spielt im Playoff-Final

PORTRÄT Kyen Sopa: Ein junger Flawiler Eishockeyspieler steht mit den ZSC Lions im Playoff-Final Er ist erst 21-jährig und wandelt in den Spuren der ehemaligen Uzwiler Junioren Matthias Seeger, Andy Ton, Lars Leuenberger und Co., die schon unzählige Titel holten. Mit dem SC Bern wurde Kyen Sopa bereits Schweizer Cupsieger. Peter Eggenberger Jetzt kommentieren 20.04.2022, 05.06 Uhr

Kyen Sopa (oben, am Puck) taucht gefährlich vor Lausannes Goalie Tobias Stephan (rechts) auf. Bild: Michael Buholzer / KEYSTONE

Vergangene Saison spielte Kyen Sopa im Playoff-Viertelfinal mit dem SC Bern gegen den EV Zug und verlor die Serie gegen den späteren Meister 2:4. Diese Saison steht der 21-jährige Stürmer mit den ZSC Lions im Final gegen den EV Zug. Vergangene Saison schieden die ZSC Lions im Halbfinal aus. Diese Saison erreichte der SC Bern nicht einmal die Pre-Playoffs. Ergo: War der Wechsel von Sopa der Grund für die Verbesserung der Lions und die Verschlechterung des SC Bern? Das ist natürlich zu kurz gedacht ...

Immerhin bewertet der Fachjournalist Klaus Zaugg in seinem Blog «Eismeister Zaugg» auf dem Portal watson.ch Sopas Transfer so:

«Kyen Sopa ist ein kleiner Name, aber ein grosser SCB-Transferfehler.»

Zaugg ist der Ansicht, dass der SC Bern Sopa einen neuen Vertrag hätte anbieten müssen.

Kyen Sopa Ende Juli 2021 in Zürich. Bild: Melanie Duchene / KEYSTONE

Das war wohl eine der grössten Schlagzeilen in der Karriere des 1,76 m grossen und 84 kg schweren rechten Flügels, der mit zehn bei den Minis des EHC Uzwil begonnen und im Nachwuchs in Herisau, Davos, Rapperswil-Jona und Bern sowie zwei Jahre als Junior in der kanadischen Ontario Hockey League gross geworden ist. In Bern debütierte der in Flawil geborene und aufgewachsene Sohn einer Italienerin und eines Vaters mit tibetischen Wurzeln in der Spielzeit 20/21 nach seiner Rückkehr aus Nordamerika in der National League, lief in 26 Meisterschafts- und 9 Playoffspielen auf und gewann – notabene gegen die ZSC Lions – den Schweizer Cup.

Schon früh in der vergangenen Saison hatten ihm die Verantwortlichen des SC Bern indessen mitgeteilt, sie würden seinen Vertrag nicht verlängern. Sopa sagt:

«Ich war enttäuscht und musste unten durch.»

Er fügt aber sogleich an, solche Erfahrungen gehörten zum Lernprozess eines jungen Eishockeyspielers.

Das Lob des Weltmeistertrainers

Er hatte mehrere Angebote, entschied sich für jenes der Lions, weil sie mit je einem Team in der National League und in der Swiss League viele Einsatzmöglichkeiten für einen jungen Spieler bieten. Sopa begann die laufende Spielzeit in der Swiss League, stieg aber aufgrund von Verletzungen bald in die National League auf.

Dort glänzte er weniger mit Skorerpunkten (11 in 41 Regular-Season-Spielen), sondern mit seiner Spielintelligenz und seiner feinen Stocktechnik. Rikard Grönborg, der schwedische Trainer der ZSC Lions, hatte sich schon im Januar im «Tages-Anzeiger» lobend über Sopa geäussert:

«Wenn Kyen sich in der National League etabliert hat, kann er ein Leistungsträger in einer Skorer-Rolle werden. Er hat alle Voraussetzungen.»

In den laufenden Playoffs verzeichnet Sopa deutlich weniger Eiszeit pro Spiel (4:39 Minuten) als in der Regular Season (8:26). Im Viertelfinal gegen Biel durfte Sopa dreimal in der dritten Linie mit dem Henauer Center Justin Sigrist mittun, der schon sein Teamkollege bei den Uzwiler Minis gewesen war. In den letzten drei Partien der Serie war Sopa allerdings nur noch der 13. Stürmer.

Kyen Sopa (blau) für die ZSC Lions im Einsatz gegen Davos. Bild: Walter Bieri / KEYSTONE

Im Halbfinal gegen Gottéron musste er sogar drei von vier Matches zusehen. Und im ersten Finalspiel in Zug stand Sopa vorgestern als 13. Stürmer auf dem Matchblatt, aber nicht auf dem Eis. Sopa sagt:

«Das war hart, jeder will in den Playoffs spielen»

Er ordne sich selbstverständlich zugunsten der Equipe unter. Der Trainer habe ihm die Gründe genannt. Welche es waren, will Sopa nicht bekanntgeben: «Das bleibt intern.»

Ein Faktor dürfte sein, dass Grönborg in den Playoffs kompromisslos diejenigen Spieler einsetzt, mit denen er sich die grössten Chancen ausrechnet. Sopa, der mit der Schweiz je eine U18- und U20-WM absolviert hat, verfügt über sehr wenig Playoff-Erfahrung. Er sagt dazu:

«Wir haben bei den ZSC Lions 80 Prozent Routiniers im Team. Die Playoffs sind nochmals eine ganz andere Dimension, die jeden Spieler maximal fordert.»

Im dritten Spiel gegen Biel erhielt er gleich drei Strafen und damit am meisten von allen Spielern auf dem Eis: eine wegen übertriebener Härte, eine wegen Crosschecks und eine wegen Beinstellens. «Daraus habe ich gelernt. Ich habe Schwächen gezeigt und bei einem Zweikampf kurz die Kontrolle verloren», gibt sich Sopa selbstkritisch.

Inwieweit diese Strafen einen Zusammenhang mit dem seitherigen Rückgang seiner Einsatzzeiten bis hin zur Nichtberücksichtigung im Halbfinal zu tun haben, bleibt offen.

Gegen Biel verloren die ZSC Lions die ersten beiden Viertelfinalspiele. «Wir waren nicht richtig parat», analysiert Sopa, der mit seinen Eltern nun in Steckborn lebt. Und:

«Wir haben diese Spiele besprochen und festgestellt, dass alle Spieler ihre Egos zugunsten des Teams hintanstellen müssen.»

Die Niederlagen waren ein Weckruf. Seither haben die ZSC Lions nur noch einen Match verloren. Dass die Medien bei einem Scheitern gegen Biel über eine Ablösung von Trainer Grönborg spekuliert hatten, bekam die Mannschaft mit. «Wir sind zu 100 Prozent hinter ihm gestanden. Er und wir sind ruhig geblieben. Er arbeitet sehr professionell und hilft allen Spielern», betont Sopa.

Kyen Sopa (links) gegen Biels Robin Grossmann. Bild: Peter Schneider / KEYSTONE

Er hatte einen Final auf Augenhöhe erwartet und wurde am Montag darin bestätigt. Sopa sagt:

«Wir haben als Team gefightet und sind belohnt worden.»

Die defensive Solidität mit einem herausragenden Goalie Jakub Kovar sowie das Ausnützen der Chancen im letzten Drittel seien entscheidend gewesen. Dass Zug 2,2 Sekunden vor Schluss das entscheidende Gegentor kassiert habe, sei «mental hart». Im zweiten Finalspiel am Mittwoch in Zürich gelte es, in der defensiven und neutralen Zone möglichst jeden Zweikampf zu gewinnen. Wichtig sei auch, viele Schüsse auf Zugs Goalie Leonardo Genoni abzugeben, viel Verkehr vor seinem Tor zu generieren. Sopa ergänzt:

«Es braucht gegen ihn nicht immer nur ganz präzise Schüsse, auch ein Ablenker kann erfolgreich sein.»

Matthias Seger (links, gegen den Davoser Enzo Corvi) wurde sechsmal Meister. Bild: Valeriano Di Domenico

Sollten die ZSC Lions den Titel gewinnen, würden sich Kyen Sopa und Justin Sigrist zu einer Reihe ehemaliger Uzwiler Junioren gesellen, zu denen folgende klingende Namen gehören: Mathias Seger (6-mal Meister mit ZSC Lions), Andy Ton (4-mal mit HC Lugano), Sven Leuenberger (4-mal mit SC Bern), Vjeran Ivankovic (2-mal, mit ZSC Lions und SC Bern) und Lars Leuenberger (1-mal mit SC Bern). Sopa wäre dann kein kleiner Name mehr, aber immer noch ein SCB-Transferfehler …

