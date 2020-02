+++ Nach Sessel-Absturz am Fronalpstock: «Das ist der Super-Gau für uns» +++ Am späten Donnerstagabend ist am Fronalpstock ein Vierer-Sessel abgestürzt. Vier Personen wurden dabei erheblich verletzt – zwei davon lebensbedrohlich. Die Stossbahnen haben am Vormittag eine Medienkonferenz gegeben. Stefanie Geske 07.02.2020, 10.59 Uhr

11:28 Uhr

«Ich bin sehr tief betroffen, dass so ein Unfall passieren kann», so Mayer weiter. Weil es keine weiteren Fragen der anwesenden Medien gibt, verabschiedet er sich. In den nächsten Minuten werden die Medienleute vom Mediensprecher der Stoosbahnen ins Unglücksgebiet gebracht, um einen Augenschein vor Ort zu nehmen.

11:20 Uhr

Jetzt sprechen die Betreiber der Stoosbahnen

«Das ist der Supergau für uns» erzählt Thomas D. Mayer, Verwaltungspräsident Stoosbahnen. Das Ereignis habe die Betreiber unverhofft getroffen und die Gedanken sind jetzt bei den Verletzten und deren Angehörigen.

Sonderfahrten finden regelmässig statt und die Fahrt vom Donnerstag war angemeldet. Warum es zum Unfall kam, wird derzeit ermittelt. «Wir können es uns derzeit nicht erklären, wie das passiert ist», so Mayer weiter. «Wir sind überrascht. Eine solche Situation hatten wir noch nie». Die betroffenen Mitarbeiter der Stoosbahnen werden ebenfalls betreut von einem Careteam. «Ihnen geht es nicht gut. Im Moment können wir keine Schuldzuweisungen machen, wir müssen erst verstehen, wie es passiert ist.»

11:17 Uhr

Die vier Verunfallten mussten am Unglücksabend zuerst geborgen werden. Nach rund 2 Stunden waren die letzten Personen in Sicherheit. Details zu den Verletzungen können derzeit keine gegeben werden. Die Verletzten wurden sowohl innerhalb des Kantons Schwyz als auch ausserhalb ins Spital geflogen.

Man geht davon aus, dass der Pistenbully-Fahrer allein unterwegs war.

11:10 Uhr

Gespanntes Seil führte zum Unglück

Florian Grossmann, Mediensprecher Kapo Schwyz, begrüsst die Medien vor Ort. Die Abklärungen zum genauen Unfallhergang laufen noch. Es kann aber bereits heute gesagt werden, dass der Absturz im Zusammenhang mit einem gespannten Seil eines Pistenfahrzeuges steht. Wie genau der Unfall ablief, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Fakt ist, dass der zweite durchfahrende Sessel mit dem Seil kollidiert ist.



Grossmann berichtet, dass zwei Personen lebensbedrohlich verletzt wurden. Die betroffenen Familien und Angehörigen wünschen keinen Kontakt zu den Medien.

11:02 Uhr

Verunfallte Mitarbeiter sind von Lindt & Sprüngli

Vor wenigen Minuten bestätigte Lindt & Sprüngli, dass es sich bei den Verletzten um Mitarbeiter des Schokoladenherstellers handelt. Insgesamt waren zehn Mitarbeiter unterwegs. Diese haben sich am Donnerstagabend im Unglücksgebiet auf einem Betriebsausflug im Gipfelrestaurant Fronalpstock befunden. Sie waren auf der Retourfahrt vom Fronalpstock ins Tal hinunter.

Freitag, 7. Februar 2020 – 11:00 Uhr

Die Medienkonferenz beginnt bald

Bereits im Voraus informierten die Behörden, dass es wegen einem gespannten Windenseil eines Pistenfahrzeuges zum Absturz der Gondel kam.

Freitag, 7. Februar 2020 – 10:45 Uhr

Bald geht es los!

Heute um 11 Uhr informieren die Stoosbahnen die Medien über die neusten Erkenntnisse zum Sessellift-Unfall vom Donnerstag.

Die Absturzstelle am Donnerstagabend. Dieser Sessellift ist heruntergestürzt. Der Morgen danach: Die Absturzstelle ist am besten mit dem Pistenfahrzeug erreichbar. Das Gipfelrestaurant Fronalpstock am Freitagmorgen. Vorderhand ist das Gasthaus nicht über den Sessellift erreichbar. Der Liftbetrieb wurde eingestellt. Die Talstation der oberen Sektion: Der Betrieb ist vorläufig eingestellt. Die Absturzstelle wurde für die Rettungsarbeiten Donnerstagnacht ausgeleuchtet. Einsatzfahrzeuge des Rettungsdiensts Schwyz im Schlattli. Die Rettungskräfte rüsten sich Donnerstagnacht für den Einsatz. Man versuchte, möglichst schnell viele Retter ins Gebiet zu bringen. Auch die Spurensicherung der Polizei musste auf den Stoos. Ein Spezialist der Kapo Schwyz wartet bei der Talstation auf die nächste Bergfahrt. Der Sessel-Absturz von 2016 hatte keine Verletzten gefordert. In einer Sessel-Gondel auf Fronalpstock haben vier Passagiere Platz.