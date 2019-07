Hitze-Ticker: Tropennacht an vielen Orten ++ Bäume lassen Äste wegen Hitze fallen ++ Mittwoch war heissester Tag des Jahres

Zwei Frauen geniessen die sommerlichen Temperaturen vor der Kapellbrücke in Luzern. (Archivbild: Alexandra Wey/Keystone)

Dieses Mufflon erlaubt sich eine Erfrischung am Brunnen. (Bild: Tierpark Goldau)

Das Wildschwein in der Suhle beobachtet die vorbeischwimmende Entenfamilie. (Bild: Tierpark Goldau)

Übermut und unangepasstes Verhalten am und im Wasser kann rasch fatale, manchmal tödliche Folgen haben. Die meisten Todesopfer sind junge Männer zwischen 15 und 30 Jahren. (Archivbild). (Bild: KEYSTONE/ANTHONY ANEX)

In den Kantonen Thurgau und St. Gallen tobten am frühen Dienstagmorgen heftige Gewitter. (Bild: KEYSTONE/EPA DPA/PATRICK PLEUL)

Die sommerlichen Temperaturen bleiben auch in der kommenden Woche – so heiss wie am Sonntag wird es aber nicht mehr. (Bild: Keystone)