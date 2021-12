Ausserordentliche Lage Staatsrechtler René Rhinow: «Bundesrat könnte eine Impfpflicht im Alleingang beschliessen, wenn alle Stricke reissen» René Rhinow ist Staatsrechtler, Liberaler aus Überzeugung und abtretender Ombudsmann. Im Interview spricht er über Freiheitsbeschränkungen, die Macht des Bundesrats und die Rolle der Medien. Interview: Patrik Müller Jetzt kommentieren 23.12.2021, 05.00 Uhr

2G seine keine faktische Impfpflicht, sagt René Rhinow, «aber sie erhöht zweifellos den Druck, sich impfen zu lassen - was erwünscht ist». Bild: Kenneth Nars

Wie sehen Sie die aufgeheizte Diskussion über Freiheitsbeschränkungen, um die fünfte Welle zu brechen?

René Rhinow: Komplex… Mir scheint, wir würden uns in einer «drôle de ­crise» befinden. Viele wissen zwar um den Ernst der Lage, doch wird dies teilweise verdrängt, nach dem Motto: Pandemiebekämpfung ja, doch bitte ohne mich. Und es wächst ein wechselseitiges Unverständnis, was auch als Spaltung heraufbeschworen wird. Solidarität in der Gesellschaft steht nicht gerade hoch im Kurs.

Sprechen Sie das Impfen an?

Die Frage stellt sich: Gibt es nicht auch eine solidarische Impfpflicht? Einschränkende Massnahmen engen die Freiheit nicht nur ein, sondern sie schützen diese auch. Nämlich die Freiheit all derer, die ein Recht auf Leben, auf medizinische Behandlung und auf Nicht-Ansteckung haben. Freiheit und Verantwortung bedingen sich! Verantwortung heisst auch Mitverantwortung.

Seit Österreich eine allgemeine Impfpflicht beschlossen hat, wird auch in der Schweiz darüber diskutiert. Wäre eine solche hier überhaupt verfassungskonform?

Sie kann verfassungskonform sein, wenn die verfassungsmässigen Voraussetzungen einer Freiheitsbeschränkung erfüllt sind, also eine klare gesetzliche Grundlage und ein dringendes, überwiegendes öffentliches Interesse vorliegt sowie keine milderen Massnahmen zielführend sind. Eine Impfpflicht muss immer das letzte Mittel darstellen, um dem Zusammenbruch des Gesundheitswesens zu begegnen. Ob sie auch politisch opportun erscheint, ist eine andere Frage. Unzulässig wäre auf jeden Fall ein eigentlicher Impfzwang.

Wie lange würde es dauern, bis eine allgemeine Impfpflicht eingeführt werden könnte?

Eine allgemeine Impfpflicht bräuchte eine Gesetzesänderung auf Bundesebene, und diese könnte frühestens im Frühjahr, wenn nicht erst später, eingeführt werden. Denn zuerst müsste der Bundesrat einen gut begründeten Entwurf vorlegen, dieser muss im Zweikammersystem beraten und beschlossen werden, und dann folgte allenfalls eine Volksabstimmung, sofern das Parlament nicht Dringlichkeit beschliesst.

Dann wäre die Coronapandemie vorbei!

Insofern ist die Impfpflicht-Debatte zum gegenwärtigen Zeitpunkt nutzlos. Für die aktuelle Pandemiebekämpfung bringt sie nichts.

Ein in Wolle gefärbter Liberaler Bild: Kenneth Nars René Rhinow Der 79-Jährige ist auch nach seinem Rückzug aus der aktiven Politik (Ständerat 1987 bis 1999) eine wichtige Stimme geblieben, die in- und ausserhalb der FDP Gehör findet. Die konsequent liberalen Positionsbezüge des Baselbieters gefallen in der Mitte-rechts-Partei nicht allen. Der Liberalismus ist das grosse Thema des Juristen, der als Professor für Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Basel lehrte. Eben hat Rhinow ein Buch fertiggeschrieben, das im Januar in den Handel kommt: «Freiheit in der Demokratie. Plädoyer für einen menschenwürdigen Liberalismus» (Vernissagen am 1. Februar in Liestal und am 3. Februar in Zürich). Rhinow ist seit neun Jahren Ombudsmann von CH Media für die Nordwestschweiz, per Ende Jahr gibt er dieses Amt ab. (red)

Wenn der Bundesrat wieder die ausserordentliche Lage ausrufen würde: Könnte er im Alleingang eine Impfpflicht beschliessen?

Wenn sonst alle Stricke reissen, ja. Aber auch er müsste vom Erfolg und der Umsetzbarkeit überzeugt sein.

Wäre die ausserordentliche Lage angesichts der aktuellen Krisen- situation aus Ihrer Sicht angemessen?

Ohne Kenntnis sämtlicher Fakten und Prognosen ist dies schwierig zu beurteilen. Ich gehe aber davon aus, dass die Voraussetzungen erfüllt wären, jedenfalls angesichts der drohenden Entwicklung.

Mit 125000 Unterschriften wurde eben eine Volksinitiative gegen eine Impfpflicht eingereicht. Ist deren Anliegen – jeder Mensch darf frei bestimmen, was in seinen Körper gespritzt oder implantiert wird – nicht schon heute aufgrund des Rechts auf persönliche Integrität erfüllt?

Im Normalfall ist das so. Aber die Verfassung schliesst eine Impfpflicht eben nicht völlig aus.

Was würde eine Annahme der Initiative ändern?

Im Initiativtext steht, dass Eingriffe in die körperliche oder geistige Unversehrtheit einer Person deren Zustimmung bedürfen. Der Wortlaut geht weit über das Verbot einer Impfpflicht ­hi­naus. Da stellen sich heikle Fragen, die zu diskutieren sind, etwa was ein Eingriff in die geistige Unversehrtheit ist oder wie zum Beispiel der Arzt mit einem Schwerkranken oder Bewusstlosen umgehen soll...

Was halten Sie von der Initiative?

Was sie verlangt, ist insofern «rücksichtslos», als sie die Gewährleistung von Freiheit und Schutz anderer Menschen ausblendet. Nach unserer Freiheitsidee findet die Freiheit des Einzelnen ihre Grenze an der Freiheit des anderen. Insofern geht die Initiative hinter die französische Menschenrechtserklärung zurück.

Ist nicht bereits die flächendeckende 2G-Einführung eine faktische Impfpflicht, weil sie Ungeimpfte weitgehend vom öffentlichen Leben ausschliesst?

Sie ist keine Impfpflicht, denn es stehen ja Alternativen offen, wenn auch unattraktive. Aber 2G erhöht zweifellos den Druck, sich impfen zu lassen, was erwünscht ist.

2019 veröffentlichte René Rhinow seine Autobiographie. Im Januar 2022 wird nun sein nächstes Buch erscheinen: «Freiheit in der Demokratie. Plädoyer für einen menschenwürdigen Liberalismus.» Archivbild: Kenneth Nars

Mitte-Nationalrätin Ruth Humbel schlug eine Impfpflicht für über 65-Jährige vor. Wäre das gemäss heutigem Recht möglich?

Es wäre rechtlich zwar möglich, doch im konkreten Fall heikel. Denn die Grenze der Schutzbedürftigkeit entspricht nicht genau dieser Altersgrenze. Eine Gefährdung kann auch bei Jüngeren vorliegen, während Ältere weniger gefährdet sein können. Da stellt sich die Frage der Rechtsgleichheit. Ich kann mich dafür nicht erwärmen.

Wie sieht es bei einer Impfpflicht für einzelne Berufsgruppen wie das Pflege- oder Lehrpersonal aus?

Da wäre ich juristisch gesehen weniger kritisch. Doch ist politisch abzuwägen, welche Folgen eine solche Impfpflicht hätte und ob damit dem Gesundheitsschutz letztlich gedient ist.

Gemäss Umfragen unterstützt eine Mehrheit des Volkes eine solche Teilimpfpflicht. Wie erklären Sie sich das in der liberalen Schweiz?

Da kann ich nur Vermutungen anstellen. Vielleicht sind viele der Meinung, eine Impfpflicht könnte sofort eingeführt werden. Oder sie sind besorgt um den Schutz von Kranken und älteren Menschen. Andere schütteln den Kopf, warum sich ausgerechnet beim Pflegepersonal viele der Impfung verweigern.

Fürchten Sie, dass Freiheitsbeschränkungen aufgrund der Pandemieerfahrungen künftig leichter möglich und schneller akzeptiert werden? Ist die Pandemie Gift für den Liberalismus?

Das glaube ich nicht. Im Gegenteil: Nach einer notwendigen Phase der Einschränkungen wird vielen bewusst, wie wichtig ihnen die Freiheit ist. Und wie sehr alle Menschen ein Recht auf Ausübung ihrer Freiheit haben. Gewisse Liberale müssen auch zur Kenntnis nehmen, dass der Staat die Freiheit nicht nur beschränken kann, sondern auch zu schützen und zu fördern hat.

Als abtretender Ombudsmann von CH Media in der Nordwestschweiz haben Sie direkt erfahren, wie angespannt die Stimmung in der Bevölkerung ist. Was sagen Sie einem Leser, der behauptet, die Medien würden bezüglich Corona bloss noch Behördenkommunikation betreiben?

Dass er solche Behauptungen, die meistens von gewissen Medien stammen, kritik- und faktenlos nachplappert. Die Funktion der Medien besteht nicht darin, grundsätzlich gegen die Regierung anzuschreiben, sondern Fakten zu bieten, Zusammenhänge herzustellen und kritische Würdigungen vorzunehmen. Das kann auch Zustimmung zu behördlichen Massnahmen mit einschliessen.

Wie nehmen Sie die mediale Berichterstattung in der Pandemie wahr? Müssten die Journalisten die staatlichen Massnahmen kritischer hinterfragen?

Nein. In einer Notlage tragen auch die Medien eine grosse Verantwortung, wenn sie Massnahmen, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen, ablehnen oder gar andere vorschlagen.

Abgesehen von Corona: Was sind häufige Gründe, die dazu führen, dass sich Leserinnen oder Leser bei Ihnen beschweren?

Es sind ganz unterschiedliche Gründe, etwa eine unsachgemässe Berichterstattung, Löschung alter Beiträge im Internet, keine Publikation von Leserbriefen, unvollständige Wiedergabe von Textpassagen in einem Interview, einseitige Berichterstattung vor Wahlen oder Abstimmungen und so weiter. Doch von mir zu prüfen war «nur» eine allfällige Verletzung medienethischer Grundsätze, und das war in der Regel nicht der Fall.

Was sollten die Journalisten bedenken, welche Lehre haben Sie für sie?

Grundsätzlich stelle ich den Journalisten und Journalistinnen der CH Media ein gutes Zeugnis aus. Ich hatte im Verlauf der letzten zehn Jahre immer weniger Beschwerden zu beurteilen. Ich rate allen, immer wieder die Erklärung der Pflichten und Rechte der Journalistinnen und Journalisten zu konsultieren und im Zweifelsfall vor der Publikation eines fraglichen Berichtes Rücksprache mit dem zuständigen Redaktor zu nehmen, also das Vier-Augen-Prinzip einzuhalten.

