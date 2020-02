Video Blick TV ist ein CNN im Taschenformat Ringier ist im Zeitalter des Bewegtbildes angekommen – zum wiederholten Mal. Christian Mensch 17.02.2020, 17.44 Uhr

Das Studio mit einer roten Weltkugel als eingeblendeten Hintergrund und zwei adrett gekleideten Moderatoren im Vordergrund signalisiert Ambitionen. Blick TV kommt daher wie CNN, die Ur-Mutter des Häppchen-TVs. In einer Programmschlaufe folgen Beitrag auf Beitrag; teils durch einen launig-vorgeschriebenen Dialog des Moderatorenpaars verbunden, teils überbrücken Grafik-Trailer abrupte Themenwechsel. Nach einer Viertelstunde wiederholen sich die Inhalte; ein Kurzbeitrag ist vielleicht ausgewechselt, ein Videostatement mit einem aufgebotenem «Blick»-Journalisten aktualisiert.

Doch was ist, wenn wie am Starttag wenig Aufregendes geschieht? Dann steht ein Reporter frühmorgens vor der Zürcher Sihlpost, in der vagen Hoffnung, dass sich eine Panne ereignet und sich die Türen nicht öffnen. Oder eine Reporterin steht im Regen vor dem Basler Strafgericht, das maximal unspektakulär Zürcher Hooligans nach ihren Personalien befragt.

Start von Blick TV. Bild: Walter Bieri / Keystone (Zürich, 17. Februar 2020)

Und wie lassen sich die Lücken zwischen den No-News füllen? Mit Material des globalisierten Trash-TV; eine Russin stirbt nach einem Torten-Fress-Wettbewerb, Harry und Megan steigen aus einem Flugzeug, was ein Paparazzi standbildlich festgehalten hat. Oder mit Füllmaterial des Lokalfernsehens; der Zürcher Zoo erhöht die Eintrittspreise, was zum Bekenntnis der Moderatorin führt:

«Körperlich fühle ich mich als Giraffe, gross und auch etwas linkisch.»

Moderatoren Simone Stern und Reto Scherrer beim Sendestart von Blick TV, hier vor dem Green Screen Bild: Walter Bieri / Keystone (Zürich, 17. Februar 2020)

Blick-TV ist in dieser Form ein CNN im Taschenformat oder wie Medienforscher sagen würden: Bewegtbilder für News-Deprivierte, Leute, die sich für die relevanten Informationen nicht wirklich interessieren.

Bei Ringier sind bisher alle TV-Projekte versandet. Ringier setzt jedoch hohe Erwartungen auf Blick TV als integriertem Live-TV-Kanal auf den Webseiten und Apps der Blick-Gruppe. Ex-SRF-«Arena»-Moderator Jonas Projer hat die Aufgabe, dass der Konzern wieder Anschluss an das Video-Zeitalter findet. Bemerkenswert ist, dass überhaupt Nachholbedarf besteht, da kein anderes privates Medienunternehmen über eine längere TV-Erfahrung verfügt. Bereits in den 1990er Jahren war Ringier am Teleclub beteiligt. Für Schweiz 4, dem Vorgänger von SRF 2, produzierte Ringier wöchentlich Sendungen. Ringier stand mit am Start von Schawinskis Tele Züri und war Produktionspartner, als Sat 1 Schweizer Fussball sendete. Keines der Projekte hat überlebt, da auf anfängliche Euphorie stets die Ernüchterung folgte.

Euphorie wird nun auch mit Blick-TV zelebriert. Ob sie anhält, wird sich spätestens dann zeigen, wenn tatsächlich etwas Aufregendes im Land passiert.