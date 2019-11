In der Nacht auf heute Donnerstag wurde an vielen Orten der Schweiz Minus-Temperaturen gemessen. Auch tagsüber ist heute nicht mit viel Wärme zu rechnen.

Brrr, ist das kalt! Der erste Frost der Saison ist da

Mit dem milden Wetter ist vorerst Schluss. (Archivbild) (Bild: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER)

(watson.ch/mlu) Der Oktober war in der Schweiz feucht – und zu warm: Mit 8,5 Grad Celsius im landesweiten Mittel lag die Oktobertemperatur 2 Grad Celsius über der Norm der Jahre 1981 bis 2010.

Doch mit dem milden Wetter ist vorerst Schluss: In der Nacht auf heute wurde an vielen Orten der Schweiz Minus-Temperaturen gemessen, wie SRF Meteo in einem Tweet schreibt:

Kaltstart in den Tag: stellenweise auch in tiefen Lagen #Frost 🌡️⤵️. In #Thun/BE aktuell -0.9 Grad, das ist dort der erste Frost der Saison. #brrr ^jz pic.twitter.com/hDJMlzyh91 — SRF Meteo (@srfmeteo) November 7, 2019

In Thun herrschte mit -0,9 Grad um 4.40 Uhr zum ersten Mal in diesem Herbst Frost, so die Meteorologen weiter. Und auch tagsüber ist nicht mit viel Wärme zu rechnen: Die Höchstwerte werden so um die 9 Grad liegen. Immerhin ist in der Ostschweiz noch ein bisschen die Sonne zu sehen, bevor dann die Wolken überhand nehmen. (mlu)