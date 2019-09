Das sind die Bilder der schönsten und wichtigsten Momente im Parlament

9. Dezember 2015: Die Wahl von Guy Parmelin in den Bundesrat. Die Bundesversammlung wählte den Waadtländer SVP-Weinbauer Guy Parmelin in den Bundesrat. Damit ist die SVP wieder mit zwei Magistraten in der Landesregierung vertreten. Zusammen mit der FDP hat die SVP seit 2015 im Bundesrat eine Mehrheit. Die SVP erhoffte sich dank Parmelin einen Schub in der Westschweiz – vergeblich. (Bild: Keystone)

1. Juni 2016: Einweihung des Gotthardbasis-Tunnel. Für einmal ist die Welt zu Gast in der Schweiz. Europa feiert die Schweiz für den längsten Eisenbahntunnel. Im Beisein vieler internationaler Politikerinnen und Politiker wird der Gotthardbasis-Tunnel eingeweiht. In Erinnerung bleiben auch die Tränen von Verkehrsministerin Doris Leuthard und ihr weisses Löcher-Kleid. (Bild: Keystone)

25. September 2018: Johann Schneider-Ammann tritt zurück. Was für eine Woche und was für ein Versteckspiel! Der freisinnige Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann tritt nach Indiskretionen am Dienstag 25. September zurück. Eigentlich hätte er erst am Freitag zurücktreten wollen. Mit seinem Abgang setzt er Bundesratskollegin Doris Leuthard unter Druck, die in New York weilt. (Bild: Keystone)