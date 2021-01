demokratie «Das ist fast surreal»: Das Referendum gegen das Terror-Gesetz kommt mit über 140'000 Unterschriften zustande Noch Anfang Dezember schien klar: Das Referendum gegen das Terror-Gesetz scheitert. Es waren erst 18'000 Unterschriften gesammelt. Doch dann kam es zu einem kleinen Wunder. Othmar von Matt 13.01.2021, 18.30 Uhr

Das linksgrüne Referendumskomitee gegen das Terror-Gesetz sammelte 90'000 Unterschriften. Referendumskomitee (Bild: Bern, 13. Januar 2021)

Wenn der Postbote klingelt, dann weiss die Junge GLP: Er bringt wieder kistenweise neue Unterschriften in das Sekretariat. Alleine am Montag waren es 16'000. Vertreter des Komitees, das aus JGLP, Juso, Jungen Grünen und Piratenpartei besteht, zählten in den letzten Tagen jeweils bis Mitternacht Unterschriften.