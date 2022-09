Fussball Der FC Wolhusen kommt schlecht in die Gänge 3. Liga, Gruppe 3: Wolhusen wartet auf den ersten Sieg und die Surseer Reserven überraschen weiter. Michael Wyss 05.09.2022, 17.07 Uhr

Alain Brunner, Stürmer FC Wolhusen. Bild: Michael Wyss

«Zufrieden sind wir mit der mageren Punkteausbeute nicht. Wir könnten auch gut sieben Punkte auf dem Konto haben statt deren zwei. Fakt ist aber, dass wir weiter sieglos sind. Was uns fehlt, ist ein Erfolgserlebnis», moniert Wolhusens Stürmer Alain Brunner nach dem 1:1 auf der Blindei gegen Sursee II. «Wir haben gekämpft, alles gegeben, leider im Abschluss gesündigt. Ich habe noch einen Penalty verschossen. Aufwand und Ertrag stehen seit Saisonstart in keinem Verhältnis», weiss der Routinier, der in Ruswil wohnt und beim FC Wolhusen seine Karriere begann. Zum Auftakt setzte es eine 1:2-Niederlage gegen Reiden ab, in Escholzmatt-Marbach gab es ein 3:3.

«Seit 13 Jahren spiele ich nun im Fanionteam. Ein Vereinswechsel war nie ein Thema. Mir gefällt es im Verein», so der 28-jährige Brunner. Immerhin steht man im IFV-Cup in der Zwischenrunde. Heute Dienstag heisst der Gegner Stans (3.). Brunner:

«Der Cup ist Zugabe. Der Fokus gilt der Meisterschaft, das ist wichtiger. Doch ein Sieg könnte den Knopf lösen nach zuletzt drei Partien in der Meisterschaft ohne Erfolg. Wir brauchen ein Erfolgserlebnis, denn Qualität haben wir mit einem guten Mix aus routinierten und jungen Spielern aus dem eigenen Nachwuchs.»

Am Sonntag kommt Altbüron-Grossdietwil. Trainer Bruno Fessler (39): «Wir wissen, was wir besser machen müssen. Die Gegner kamen leicht zu ihren Toren, weil wir individuelle Fehler praktizierten. Im offensiven Bereich müssen wir noch kaltblütiger werden. Chancen erarbeiten wir uns. Wir machen unseren Weg, die Entwicklung stimmt.»

Sursee-Trainer freut sich auf seinen Ex-Klub

«Wir sind sehr zufrieden mit dem Auftakt in die neue Saison. Zwei Siege und ein Remis, der perfekte Start», freute sich Trainer Leonard Rramanaj, der zusammen mit Assistenztrainer Stefan Guedes die Surseer-Reserven trainiert. Escholzmatt-Marbach und Wauwil-Egolzwil wurden je mit 2:1 besiegt. Zuletzt spielten die Surentaler beim FC Wolhusen 1:1. Rramanaj (33): «Wir müssen uns vor keinem Gegner in dieser Gruppe fürchten. Wir haben Respekt, können aber in der Gruppe 3 bestehen. Unser Star ist die Mannschaft, wir sind eine verschworene Einheit mit vielen Spielern, die bei Sursee die Freude zum Fussball entdeckten und hier ihre Wurzeln haben.» Angesprochen auf das Saisonziel sagt Guedes (34): «Es wäre schön, wenn wir uns schnell in der Gruppe etablieren und an der Tabellenspitze mitmischen könnten.»

Am Sonntag geht die Reise nach Buttisholz. Rramanaj: «Wir gehen mit grosser Zuversicht ins Rottal. Dass wir immer noch ungeschlagen sind, wird uns weiter beflügeln. Für mich persönlich wird es ein spezielles Spiel werden, kickte ich früher beim FC Buttisholz. Ich freue mich auf das Wiedersehen. Geschenke machen wir aber keine», sagte er und lachte. Letzte Saison erreichte Sursee II in der Gruppe 1 den erfreulichen 5. Schlussrang.