Die Cannabis-Politik ist in der Sackgasse Trotz Verbot wird in der Schweiz viel Cannabis konsumiert. Das ist keine befriedigende Situation. Maja Briner 23.01.2020, 05.00 Uhr

Die Zahlen sind eindrücklich: Eine halbe Million Joints werden täglich in der Schweiz geraucht, fast eine halbe Milliarde Franken wird pro Jahr mit Cannabis umgesetzt. Der Stoff, obwohl illegal, ist weit verbreitet. In Umfragen geben drei bis vier Prozent der Befragten an, im letzten Monat gekifft zu haben. Vor allem unter 35-Jährige konsumieren Cannabis; am höchsten ist der Anteil bei den 15- bis 19-Jährigen. Selbst Jugendliche kommen offensichtlich ohne grössere Probleme zu ihrem Joint.