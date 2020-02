Die Luzerner IV-Awards gehen an Emmi und Eier-Produzenten aus Malters Die Emmi Schweiz AG und die Fischer Eier GmbH erhalten die diesjährigen Luzerner IV-Awards. Sie haben laut dem Preisgericht bei der Eingliederung von Menschen mit Beeinträchtigung ausgezeichnet mitgearbeitet. 05.02.2020, 19.30 Uhr

(sda) Die Mitarbeitenden der Emmi Schweiz AG und der Fischer Eier GmbH in Malters würden einen hohen Stellenwert geniessen, das gelte gerade auch für jene mit einer gesundheitlichen Beeinträchtigung, teilte die Luzerner IV-Stelle anlässlich der Preisverleihung am Mittwochabend mit. Sie habe in Zusammenarbeit mit den Firmen für zahlreiche Mitarbeitende mit einem Handicap neue Anstellungen oder andere Tätigkeitsfelder finden können.