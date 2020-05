Die Polizei löst vor dem Bundeshaus eine Kundgebung gegen den Bundesrat auf - doch bereits wird für Friedenstauben geworben

Trotz Notrecht erwacht das politische Leben wieder in der Schweiz. In Bern demonstrierten am Samstagnachmittag 300 Personen gegen den Bundesrat. Die Polizei löste die Versammlung auf. Die Teilnehmer mobilisieren aber bereits für den 7. Juni.

Othmar von Matt 02.05.2020, 17.57 Uhr