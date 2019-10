Die umstrittene Stellenmeldepflicht wird verschärft - trotzdem wächst das «Bürokratiemonster» nicht

Wer wissen will, wie gut sich die Zuwanderung indirekt mit der Stellenmeldepflicht steuern lässt, kommt an den von den regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) gesammelten Zahlen nicht vorbei. (Bild: Gaetan Bally/Keystone)

Stellenmeldepflicht: Bund verpasst Kantonen einen Maulkorb

Seit Mitte dieses Jahres ist die Stellenmeldepflicht in Kraft, mit der die Zuwanderungs-Initiative umgesetzt wird. Wie gut das funktioniert, ist jedoch unklar: Die Kantone müssen zu den Zahlen schweigen. So will es der Bund.