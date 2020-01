Drei Verletzte bei Filmdreh in Rapperswil-Jona – Produzent sieht sich als unschuldig

Am Samstag ist es um 10.45 Uhr während Filmaufnahmen in einem Lokal an der Stampfstrasse zu einer Schussabgabe gekommen. Dabei wurden drei Personen verletzt und mussten ins Spital gebracht werden.