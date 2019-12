Einladung mit heiklem Absender: Saudischer König lädt Schweiz ein in den Kreis der Mächtigen - das sorgt für Kritik Es ist eine Premiere: Zum ersten Mal darf die Schweiz am G20-Gipfel teilnehmen, dem informellen Club der zwanzig mächtigsten Wirtschaftsnationen. Die Einladung aus Saudi-Arabien sorgt für Kritik von links.

Maja Briner 04.12.2019, 17.17 Uhr

Die guten Beziehungen machen sich bezahlt: Bundespräsident Ueli Maurer begrüsst den Botschafter Saudi-Arabiens in der Schweiz, Hisham Alqahtani, beim traditionellen Neujahrsempfang. Keystone, 16.1.2019

Endlich am Tisch sitzen mit den Mächtigen: Seit längerem versucht die Schweiz, eine Einladung für den G20-Gipfel zu erhalten, nun ist es gelungen. Der saudische König Salman bin Abdul Aziz hat die Schweiz eingeladen, wie die Tamedia-Zeitungen berichteten. Die Schweiz darf erstmals am ganzen G20-Jahresprogramm mitwirken, an den Treffen auf Ministerebene und am prestigeträchtigen G20-Gipfel im saudischen Riad.