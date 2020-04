Erziehungsdirektoren empfehlen Verzicht auf schriftliche Prüfungen: Kommt man jetzt im Schlafwagen zur Matura?

Ängstliche Eltern wollen ihre Kinder nicht in die Schule schicken: Ihnen droht eine Busse – Fragen und Antworten zum Schulanfang

Manche Eltern atmen auf: Ab dem 11. Mai findet in der Volksschule wieder Präsenzunterricht statt. Es gibt aber auch Väter und Mütter – etwa mit Vorerkrankung –, die sich fürchten, ihr Kind könnte das Coronavirus von der Schule in die Familie einschleppen. Was darf man, was darf man nicht? CH Media beantwortet die wichtigsten Fragen.