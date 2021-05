Europapolitik Rahmenvertrag mit der EU: Der Bundesrat bereitet den Abbruch vor Die Indizien verdichten sich: Die Landesregierung stellt sich auf ein Scheitern des Rahmenvertrags mit der EU ein. Die Frage ist nur noch, wie das Scheitern aussieht. Das zeigt die Aussprache mit den Kantonen. Othmar von Matt 05.05.2021, 20.00 Uhr

Scheitert das Rahmenabkommen? Bundespräsident Guy Parmelin und EU-Ratspräsidentin Ursula von der Leyen nahmen nochmals einen Anlauf. EPA (Brüssel, 23. April 2021)

Gleich zweimal sprachen Bundespräsident Guy Parmelin und Aussenminister Ignazio Cassis in den letzten zwei Wochen mit der Konferenz der Kantonsregierungen (KdK). Am Dienstag vor einer Woche mit dem europapolitischen Ausschuss der KdK, am Montag mit Vertretern von 23 Kantonsregierungen. Drei Kantone hatten sich aus terminlichen Gründen entschuldigt für die Videokonferenz.