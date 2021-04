Europapolitik «Sie schätzen die Auswirkungen des Rahmenabkommens falsch ein»: Parlamentarier kontern die Alt-Bundesräte der CVP Alle vier noch lebenden Ex-Bundesräte der CVP setzen sich für das Rahmenabkommen ein. Das kommt inhaltlich nicht gut an in der Mitte-Fraktion. Trotzdem will kein Parlamentsmitglied den Doyens den Mund verbieten. Othmar von Matt 08.04.2021, 17.40 Uhr

Befürworten das Rahmenabkommen: Die Alt-Bundesrätinnen und Bundesräte Ruth Metzler, Arnold Koller, Doris Leuthard und Joseph Deiss (von links) sowie auch die aktuelle Bundesrätin der Partei Die Mitte Viola Amherd. Montage: CH Media

Arnold Koller (1986-99), Ruth Metzler (1999-2003), Joseph Deiss (1999-2006) und Doris Leuthard (2006-18): Alle vier noch lebenden Altbundesrätinnen und Altbundesräte der CVP sprechen sich für das Rahmenabkommen mit der EU aus. Dies tut, hinter den Kulissen, auch Bundesrätin Viola Amherd.

Inhaltlich kommt die Offensive der Altbundesräte nicht besonders gut an in der Bundeshausfraktion der Partei, die neu «Die Mitte» heisst. Die Doyens der Partei bringen damit Mitte-Präsident Gerhard Pfister in die Bredouille. Er will das Abkommen nur bei substanziellen Verbesserungen.

«Die Altbundesräte der CVP schätzen meines Erachtens die Auswirkungen dieses Abkommens auf die Souveränität der Schweiz falsch ein», sagt etwa Mitte-Ständerat Beat Rieder. Er spricht damit explizit die Rolle des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) an.

«Ein enormer Souveränitätsverlust der Schweiz»

«Seine Rolle in den Schiedsgerichtsverfahren hätte einen enormen Souveränitätsverlust der Schweiz zur Folge», sagt Rieder. «Nebst den bekannten Schwächen ist auch der ganze Prozess der Streitbeilegung und die Rolle des EuGH nicht abgestimmt auf unser Justizsystem.»

So wie es heute bestehe, sei das Rahmenabkommen für ihn «unakzeptabel», betont Rieder. Das sieht auch Nationalrat Philipp Bregy so. Er arbeitet in Brig in derselben Anwaltskanzlei wie Rieder. Die Partei könne das Abkommen «nie und nimmer» unterschreiben. «Entweder kann es nachgebessert werden oder es gibt im Moment kein Rahmenabkommen.»

Nationalrat Philipp Bregy (links) mit Ständerat Beat Rieder. Bild: Keystone

Die für den EuGH vorgesehene Rolle sei «unhaltbar», sagt er. Der Gerichtshof wäre die einzige Schlichtungsbehörde. Zudem habe die EU die Unionsbürgerrichtlinie ganz bewusst nicht regeln wollen. Bregy: «Da man sie nicht explizit ausgeschlossen hat, wird sie für die Schweiz kurz oder lang zum Thema, was inakzeptabel ist.»

Die Mitte hat ihre Position zum Abkommen vor zwei Jahren festgelegt

Die Mitte habe ihre Position zum Rahmenabkommen vor zwei Jahren als wohl erste Partei «klar festgelegt», sagt Nationalrätin Marianne Binder. «Und zwar in dem Sinne, dass wir den bilateralen Weg begrüssen und uns einem Rahmenvertrag nicht verschliessen.»

Marianne Binder, Mitte-Nationalrätin. Keystone

Die Partei wolle den Vertrag aber «nicht um jeden Preis», betont Binder. «Wir haben vier Forderungen gestellt, damit das Abkommen mehrheitsfähig werden kann.» An diesen Forderungen habe sich nichts geändert. Auch Viola Amherd habe sich unmittelbar vor ihrer Wahl entsprechend geäussert: «Es gibt Punkte, bei denen wir hart bleiben müssen.»

Altbundesräte sollen sich wie alle Bürger äussern dürfen

Dass sich die CVP-Doyens für das Rahmenabkommen äusserten, habe er «zur Kenntnis» genommen, sagt Nationalrat Bregy - und betont: «Doch ihre Meinungen werden in der Partei kaum zu einem Meinungsumschwung führen.»

Für ihn ist aber klar, dass sich auch Altbundesräte als Privatpersonen äussern dürfen. Immerhin hätten sie «ja einst das Land mitgeprägt», betont Bregy. Binder betont, es gebe in der Schweiz kein Kommunikationsverbot für Altbundesräte. Maulkörbe wolle auch sie nicht verhängen.

Und Ständerat Rieder hält fest: «Selbstverständlich darf sich jede Bürgerin und jeder Bürger, also auch ein Altbundesrat, zu einem so entscheidenden politischen Thema äussern.»