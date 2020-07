Feuer in Mehrfamilienhaus in Zofingen: Drei Personen im Spital

In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Zofingen ist am Dienstagabend ein Brand ausgebrochen. Das ganze Gebäude musste evakuiert werden. Drei Personen mussten wegen Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung durch die Ambulanz ins Spital gebracht werden.

15.07.2020, 11.33 Uhr