Frühlingsbeginn: Trockenheit und Waldbrandgefahr in der Schweiz

Frühlingsbeginn Omega-Wetter bringt Trockenheit und Waldbrandgefahr in die Schweiz Wolkenloser Himmel, kühle Nächte und kein Tropfen Regen. Die Omegawetterlage hat die Schweiz im Griff. Immerhin können Heuschnupfen-Geplagte aufatmen, die Natur macht erst mal Pause. In vielen Kantonen herrscht erhebliche Waldbrandgefahr 21.03.2022, 16.01 Uhr

Auch im Ägerital ist der Frühling eingekehrt. Leserbild: Peter Bumbacher (Oberägeri, 20. März 2022)

Der Frühling ist da, und seit Wochen hat es im Mittelland nicht mehr ausgiebig geregnet. Auf der Alpensüdseite ist die Trockenheit besonders ausgeprägt. Laut Informationen des Forschungsprojekts Drought.ch sind die meisten Regionen der Schweiz von leichter bis mittlerer Trockenheit betroffen. Der Grund dafür ist die Grosswetterlage, die in Europa aktuell herrscht. Die sogenannte Omegalage verhindert, dass Niederschläge in die Schweiz gelangen. Dagegen ist es in Spanien sehr regnerisch. Es muss mit Überschwemmungen gerechnet werden.