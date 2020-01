Gymi-Lehrer wollen weniger Überstunden leisten Der Berufsverband fordert die Kantone auf, das Lehrpersonal zu entlasten und mehr Stunden gutzuschreiben. 09.01.2020, 18.32 Uhr

Lehrpersonen leisten zu viele Überstunden, kritisiert der Berufsverband. Foto Keystone SDA

(wap) Im Durchschnitt leistet eine Lehrperson an einem Schweizer Gymnasium mehr als zehn Prozent Überzeit. Dieses Ergebnis einer selbst durchgeführten Studie nimmt der Verein Schweizerischer Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer zum Anlass, Reformen bei der Arbeitszeitberechnung zu fordern. In einem im November von der Delegiertenversammlung beschlossenen Positionspapier, das nun publiziert wurde, erhebt der Verband die Forderung nach der Anrechnung aller Aufgaben neben der eigentlichen Unterrichtspflicht. Die Jahresarbeitszeit solle dabei derjenigen in den kantonalen Verwaltungen entsprechen.