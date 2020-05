Keine Zeitungen, kein Billard: Gastrosuisse ist unglücklich über «Mikromanagement» des Bundes bei den Restaurants Gastrosuisse erntet für das Schutzkonzept zum Teil negative Rückmeldungen aus den eigenen Reihen. Präsident Casimir Platzer entgegnet, viele Details stammten direkt vom Bund. Kari Kälin 11.05.2020, 18.35 Uhr

Servieren mit Mundschutz: Ein Kellner der «La Brasserie de Montbenon» bedient in Lausanne Gäste am ersten Tag der Wiedereröffnung. Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone

Billard und Dart sind verboten, Spielautomaten gibt es keine, Zeitungen dürfen nicht gelesen werden, weil sie durch die Hände mehrerer Gäste wandern könnten: Das Schutzkonzept des Gastgewerbes regelt nicht nur Mindestabstände zwischen Tischen oder die Höhe von Trennwänden, sondern auch - sehr ausführlich -, was die Restaurants bei der Wiedereröffnung dürfen und was nicht. Die obligatorische Erfassung aller Gäste konnte der Verband Gastrosuisse in letzter Minute noch abwenden. Gleichwohl stellt Casimir Platzer das «Mikromanagement» des Bundes in Frage. Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco), das Bundesamt für Gesundheit, das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und der Bundesrat selber hätten zum Teil «schwierige» Auflagen formuliert. Die Trägerverbände Gastrosuisse, Hotelleriesuisse und der Schweizerische Catering Verband hätten aber auch die Gewerkschaften angehört. Auch deren Empfehlungen seien eingeflossen.