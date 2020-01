Klima oder Freihandel? Misstöne bei Bundesrats-Treffen mit Donald Trump Weil Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga beim Treffen mit der US-Regierung lange übers Klima und das Pariser Abkommen diskutierte, fehlte angeblich die Zeit für das Dossier, an dem die Schweiz ein grosses Interesse hat: Ein Freihandelsabkommen mit den USA. Waren sich die Bundesräte uneinig über die Prioritätensetzung? Patrik Müller und Roman Schenkel 22.01.2020, 18.27 Uhr

Gestern in Davos: Simonetta Sommaruga mit Donald Trump, rechts die Bundesräte Ignazio Cassis, Ueli Maurer and Guy Parmelin. Links der US-Botschafter in Bern, Edward McMullen. Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga sprach am Dienstag in Davos US-Präsident Donald Trump ausführlich auf den Klimawandel und das Pariser Abkommen an. Das sei «nicht sehr ergiebig» gewesen, sagt US-Botschafter Edward McMullen im Interview mit CH Media: «Denn jedermann weiss, wo unser Präsident hier steht.» Unter Trump steigen die USA bekanntlich aus dem Klimaabkommen aus.