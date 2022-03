Schweizer Privatradios lancieren Spendenaktion für die Ukraine

Krieg in der Ukraine «Eure Spende für die Ukraine»: Schweizer Privatradios lancieren gemeinsamen Solidaritätstag In Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Roten Kreuz haben Schweizer Privatradios eine gemeinsame Solidaritätsaktion gestartet. Ziel: Spenden für die vom Krieg Betroffenen in der Ukraine sammeln. Stefanie Geske 02.03.2022, 14.25 Uhr

Die Not in der Ukraine ist gross. Die Schweizer Privatradios spannen deshalb zusammen und organisierten innert kürzester Zeit eine gemeinsame Spendenaktion. Darunter befinden sich auch die neun Radios, welche zu CH Media gehören (siehe Liste unten).

Das Logo zur Spendenaktion.

Am Spendentag, dem 2. März 2022, dreht sich von frühmorgens bis abends 5 bis 20 Uhr) alles um die aktuelle Situation in der Ukraine. Auf allen Plattformen – sei es On Air, Online oder auf Social Media – gibt es etwa Schaltungen ins Krisengebiet, Interviews mit Expertinnen und Experten, Prominenten, Betroffenen oder Politikerinnen und Politikern wie Bundespräsident Ignazio Cassis zu hören, sehen und lesen, heisst es in einer Mitteilung des Verbandes Schweizer Privatradios VSP.

So können Sie spenden Die Spenden sind per SMS mit dem Keyword UKRAINE an 464 möglich, z.B. «UKRAINE 30». Der Spendenbetrag muss zwischen 1 und 99 Franken liegen. Alle Spenden gehen direkt an das Schweizerische Rote Kreuz.

Bei der Vorbereitung und Produktion arbeiten die einzelnen Programme und Redaktionen für den gemeinnützigen Zweck eng und intensiv zusammen, heisst es in einer Medienmitteilung, die der Verband Schweizer Privatradios am Mittwoch verschickt hat. Einer der Initianten des Spendentages ist Roger Spillmann, Chief Radio Officer bei Radio Energy. Für ihn ist klar:

«Wir wollen möglichst viele Spenden und Nothilfe für die Verletzlichsten vor Ort, die Bevölkerung auf der Flucht und Familien in Not generieren.»

Die Bilder aus den Grenzregionen würden zeigen, dass insbesondere Frauen und Kinder unbedingt schnell versorgt werden müssten.

«Wir können nicht wegschauen und möchten unseren Beitrag zur Solidarität leisten».

Folgende Deutschschweizer Privatradios engagieren sich beim Solidaritätstag (gefettet die CH-Media Radios): Radio BeO

Sunshine Radio

Radio Central

Radio Top

Radio Eviva

Toxic FM

Canal 3

neo1

Radio 1

20 Minuten Radio

Radio Rottu

Radio Zürisee

Radio Südostschweiz

RadioBasilisk

Radio Fribourg

Radio 24

Radio 32

Radio Argovia

Radio Bern1

Radio FM1

Radio Pilatus

Flashback FM

Radio Melody

Virgin Radio

Energy Zürich

Energy Bern

Energy Basel

Energy Luzern

Rockit Radio

Schlager Radio

Vintage Radio

(stg)