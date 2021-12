Omikron-Risiken Gleich fünf Bundesräte und der Bundeskanzler wollen ans WEF – doch findet «Davos» überhaupt statt? Mit einem Grossaufgebot plant die Landesregierung ab dem 17. Januar 2022 ans Weltwirtschaftsforum zu reisen. Derweil fordert der Konzernchef eines Grossunternehmens, das WEF abzusagen - sein Schreiben liegt dieser Redaktion vor. Patrik Müller 2 Kommentare 17.12.2021, 12.00 Uhr

Wer nach Davos gehen will und wer nicht: Viola Amherd (ja), Simonetta Sommaruga (nein), Ignazio Cassis (ja), Guy Parmelin (ja), Ueli Maurer (ja), Alain Berset (ja), Karin Keller-Sutter (nein) sowie Bundeskanzler Walter Thurnherr (ja), von links nach rechts. Keystone

Immer im Januar ist die Schweiz für ein paar Tage eine diplomatische Grossmacht. Haben der helvetische Bundespräsident und der Aussenminister normalerweise Mühe, einen Termin in Brüssel zu bekommen, geschweige denn in Washington oder Peking, so stehen ihnen während des Weltwirtschaftsforums fast alle Türen offen.

Ob es unmittelbar viel bringt, wenn sich wie im Januar 2020 Simonetta Sommaruga mit EU-Chefin Ursula von der Leyen bespricht, darüber kann man sich zwar streiten. Aber für die Beziehungspflege ist der Jahreskongress in Davos für den Bundesrat von grossem Wert.

Austausch auf höchster Ebene: Ursula von der Leyen (l.) und Simonetta Sommaruga am WEF 2020 in Davos. Alessandro della Valle/Keystone

Offenbar gilt das mehr denn je. Denn gleich fünf Bundesratsmitglieder wollen ab dem 17. Januar am Weltwirtschaftsforum teilnehmen, wie CH Media erfahren hat. Und dazu der Bundeskanzler Walter Thurnherr. Nur zwei Bundesrätinnen stehen bislang nicht offiziell auf der WEF-Liste der Regierungsvertreter: Karin Keller-Sutter (FDP, Justizministerin) und Simonetta Sommaruga (SP, Umweltministerin).

Bundesratssprecher André Simonazzi äussert sich nicht zu diesen Informationen, er sagt bloss, es werde «zu gegebener Zeit» eine Medienmitteilung veröffentlicht. «Wir möchten vorher nicht einzelne Auftritte bestätigen», sagt er.

Ignazio Cassis soll die Eröffnungsrede halten

Traditionsgemäss wird der Schweizer Bundespräsident, das ist im Januar Ignazio Cassis (FDP, Aussenminister), den Kongress mit einer Ansprache eröffnen.

Cassis, Amherd und Parmelin am WEF 2020. Keystone

Dieser Auftritt wird meist von der Rede eines hochkarätigen ausländischen Gastes flankiert, zuletzt war dies der damalige US-Präsident Donald Trump. Auch Chinas Staatspräsident Xi Jinping trat schon bei der Eröffnung auf.

Bei der Eröffnung des WEF 2019 wurde Donald Trump (hier mit Klaus Schwab) von einer Blaskapelle empfangen. Evan Vucci/AP Photo

Das WEF steht wegen der Coronapandemie unter speziellen Vorzeichen, der Kongress wurde mehrfach verschoben, sowohl örtlich (Davos - Zentralschweiz - Singapur) wie auch zeitlich (Januar - Mai - August). Jüngst sind die Zweifel wieder gewachsen, dass der Anlass im Januar 2022 physisch durchgeführt werden kann. Die Veranstalter haben indes nach dem Entscheid des Bundesrats vor zwei Wochen, die wegen Omikron eingeführte Quarantäne-Pflicht wieder aufzuheben, gegenüber CH Media bekräftigt, an der Planung festzuhalten.

Der WEF-Kommunikationsverantwortliche Samuel Werthmüller begründete dies auch mit Informationen aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sowie den beiden internationalen Impfinitiativen GAVI und CEPI. Er sagte: «Wir haben uns mit unseren Kontakten bei der WHO, GAVI und CEPI ausgetauscht und sind der Meinung, dass es wichtig sein wird, im Januar führende Wirtschaftsvertreter, Regierungschefs und Minister an einem Ort zu versammeln.»

So optimistisch ist man im Umfeld der Bundesräte inzwischen aber nicht mehr. Zumindest zwei Regierungsmitglieder erwarten, dass die physische Durchführung kaum möglich sein werde. Bundesratssprecher André Simonazzi sagt dazu: «Über die epidemiologische Lage und ihren Einfluss auf den WEF können wir im Moment nicht spekulieren.»

Im Januar 2021 wurde das Jahrestreffen des WEF nur virtuell durchgeführt, hier Präsident Klaus Schwab bei einer Ansprache. Bild:HO

Dass der Anlass, wie bereits im vergangenen Januar, nur virtuell stattfinden kann, ist durchaus möglich. Einzelne WEF-Mitglieder machen Druck in diese Richtung. CH Media liegt die Stellungnahme eines gewichtigen Konzernchefs vor. Erik Fyrwald, CEO des schweizerisch-chinesischen Saatgutherstellers Syngenta, teilte dem WEF mit:

«Angesichts der Homeoffice-Pflicht wird es sehr schwer zu erklären sein, dass Tausende aus aller Welt nach Davos reisen, während sie zu Hause nicht in ihr Büro gehen können.»

Fyrwald gibt in dem Schreiben seiner Hoffnung Ausdruck, dass der Jahreskongress verschoben werde. Aus dem Innern des WEF ist zu hören, dafür sei es jetzt zu spät. Eine Verschiebung um wenige Tagen oder Wochen würde nur schon daran scheitern, dass bis März in Davos nicht genügend Hotelkapazitäten verfügbar wären. Für die lokale Hotellerie wäre eine Verschiebung, geschweige denn eine Absage, ein Schock.

Offiziell argumentiert das WEF nicht mit solchen wirtschaftlichen Argumenten für eine Durchführung, sondern mit der Notwendigkeit, durch ein Treffen Vertrauen aufzubauen und Massnahmen zur Bekämpfung der Pandemie zu koordinieren - zwischen staatlichen, privatwirtschaftlichen und Nichtregierungsorganisationen. WEF-Geschäftsführer Alois Zwinggi äussert sich auf Anfrage nicht zur aktuellen Entwicklung.

2 Kommentare Elisabeth Beck vor etwa einer Stunde Aha, das WEF könnte stattfinden, wohl egal ob geimpft oder nicht. Mal schauen, ob es doch noch via Internet stattfindet. Super, wie sich die BR diesen WEF-Finanzhaien an den Hals heften. Es wäre empfehlenswert, wenn sie zuvor das Buch von Schwab lesen würden. Er will auf eine Weltregierung hin arbeiten und ist für eine Bevölkerungsdezimierung … wie die restliche Finanzelite (wer dabei ist, lässt sich eruieren), welche dasselbe Ziel hat. Offensichtlich interessiert das unsere Regierung nicht, denn sonst würde sie das WEF hier verbieten. Aber es geht um Geld, viel Geld, nur darf man dies nicht laut sagen, sondern nur lesen. Alle Kommentare anzeigen