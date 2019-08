SBB bezeichnen Abfertigungsprozess an Bahnhöfen als «sicher» – die Gewerkschaften widersprechen

Stefan Spoerri, Chef Kundenbegleitung SBB, zeigt seinen Ablauf bei der Tuerschliessung anlaesslich eines Point de Presse zur Sicherheit von Zugtueren nach einem toedlichem Unfall eines Chef-Kundenbegleiters am 4. August, aufgenommen am Mittwoch 14. August 2019 in der SBB Serviceanlage Herdern in Zuerich. (KEYSTONE/Ennio Leanza)