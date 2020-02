Schwierige Mission: Die Schweiz unterstützt Berufsbildungs-Projekte in Eritrea finanziell – doch nur eines läuft bisher wirklich gut Seit Oktober 2017 unterstützt der Bund Projekte in Eritrea finanziell. Ein Bericht zeigt nun auf: Teilweise harzt die Hilfe. So verweigert das Land etwa den Import von Maschinen, die für die Ausbildung von Schreinern gebraucht würden. Maja Briner 06.02.2020, 05.00 Uhr

Rund 2000 Jugendliche und junge Erwachsene konnten dank von der Schweiz unterstützten Projekten von verbesserter Ausbildung profitieren (Symbolbild). Matilde Gattoni/Redux/Laif / Redux/laif

Es war unter dem Eindruck der Flüchtlingskrise, als der Bund 2016 ankündigte: Die Schweiz will wieder Entwicklungsprogramme in Eritrea aufnehmen. Seit Oktober 2017 unterstützt die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza) nun drei Projekte zur Berufsbildung in Eritrea.