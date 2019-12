Seilziehen um das Tierwohl: Die Bundesräte Berset und Parmelin haben bei der Massentierhaltungs-Initiative das Heu nicht auf der gleichen Bühne Bundesrat Alain Berset will einen Gegenvorschlag zur Massentierhaltungs-Initiative. Agrarminister Guy Parmelin aber wehrt sich. Maja Briner 20.12.2019, 05.00 Uhr

Wie viele dürfen es maximal sein? Legehennen im Aussenbereich auf einem Bauernhof im Kanton Zürich. Bild: Gaetan Bally, Keystone (7. 6.2013)

1500 Mastschweine darf ein Bauer in der Schweiz maximal halten, bei Legehennen sind 18000 pro Betrieb erlaubt. Viel zu viele, findet die Tierrechts-Organisation Sentience Politics. Mit einer Initiative will sie die Massentierhaltung in der Schweiz abschaffen. Heute Freitag beschäftigt sich der Bundesrat aller Voraussicht nach mit dem Volksbegehren. Und die grosse Frage ist, ob er ihr einen Gegenvorschlag entgegenstellt.