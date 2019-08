In Rapperswil-Jona wurde am Sonntagabend eine Mutter von ihrem Sohn angegriffen und so stark verletzt, dass sie noch vor Ort starb. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe des Bahnhofs.

Tötungsdelikt in Rapperswil-Jona: Sohn ersticht Mutter und fügt sich selbst schwere Verletzungen zu

In Rapperswil-Jona hat in der Nähe des Bahnhofs am Sonntagabend, kurz nach 17 Uhr, ein 36-Jähriger seine 57-jährige Mutter getötet. Er hatte die Frau mit einem Messer derart schwer am Oberkörper verletzt, dass sie noch vor Ort verstarb. Im Anschluss begab sich der 36-Jährige auf das Areal der Hochschule Rapperswil. Dort fügte er sich selbst mit dem Messer schwere Verletzungen am Oberkörper zu. Auf dem Areal der Hochschule konnte er von der Kantonspolizei gefasst werden.

Der Mann befindet sich nun im Spital. Sein Zustand sei «nicht kritisch, aber er sei schwer verletzt», sagt Markus Rutz, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen.

Täter ist Schweizer aus Rapperswil-Jona

Über die Hintergründe der Tat sei noch nichts bekannt. Beim Täter und Opfer handle es sich um einen Schweizer und eine Schweizerin aus Rapperswil-Jona. Ob der 36-Jährige der Polizei bereits bekannt war, kann Rutz noch nicht sagen.

Anders als in den sozialen Medien behauptet, habe für die Bevölkerung keine Gefahr bestanden, so Rutz. «Der Mann hat ganz gezielt seine Mutter angegriffen.» Die Polizei befragt nun mehrere Augenzeugen zum Tathergang und nimmt ihre Ermittlungen auf.