Verlegerpräsident Supino: «Ein Drittel der Schweizer Zeitungen ist akut gefährdet» Verlegerpräsident Pietro Supino fordert rasche Unterstützung durch den Staat für die Schweizer Medien. Christian Mensch 08.01.2020, 16.42 Uhr

Pietro Supino, Präsident des Verlegerverbands. Severin Bigler

Die Tagespresse verliert seit Jahren an Lesern und Werbekunden. Der Trend ist ungebrochen. Bis zur Jahrtausendwende sei das Geschäft „wie geschmiert“ gelaufen, sagte Pietro Supino, Verleger des „Tages-Anzeiger“ und Präsident des Verlegerverbandes, an der Neujahrstagung der Branchenvereinigung. Doch seither sei die Entwicklung „dramatisch“. Wenn es in den nächsten drei Jahren nicht gelinge, die Subventionen für den Zeitungsvertrieb substanziell zu erhöhen, dann „wird ein Drittel der Schweizer Zeitungstitel nicht überleben“, meint Supino alarmistisch. Die Aufstockung der staatlichen Gelder sei vor allem vor dem Hintergrund dringend, da die Presse weiterhin „das Rückgrad der politischen Meinungsbildung bildet“.