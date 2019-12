Will der Ständerat eine Rente für ältere Langzeit-Arbeitslose? Am Donnerstag debattiert der Ständerat über eine Überbrückungsrente für Arbeitslose über 60. Lange Zeit wäre der 230-Mio. Franken teure Sozialausbau wohl unmöglich gewesen. Nun treibt auch die Europafrage das Geschäft voran. Lucien Fluri 11.12.2019, 05.00 Uhr

Bei Über-60-Jährigen sind die Chancen auf eine neue Stelle tiefer als bei Jüngeren. Hanspeter Bärtschi

Arbeitslos werden und am Ende wegen schlechter Job­chancen beim Sozialamt landen: Gegen diese Angst älterer Arbeitnehmer will der Bundesrat etwas tun. Er schlägt eine Überbrückungsrente bis zur ­ordentlichen Pensionierung für alle Arbeitslosen vor, die über 60 Jahre alt sind und die 22 Monate Arbeitslosengelder aus­geschöpft haben. Morgen Donnerstag kommt dieses Geschäft in den Ständerat. Lange hätte eine solche Vorlage – gerechnet wird mit Kosten von 230 Mio. Franken jährlich – keine Chance gehabt. Inzwischen könnten ihr wohl CVP und FDP zum Durchbruch verhelfen.