Ultras lassen die Playoffs kalt | 11:11 – die Provinzkick-Show

Diese Ultras lassen die Playoffs kalt, sie sorgen lieber für Stimmung in der 2. Liga inter: 11 gegen 11 – die Provinzkick-Show

In der Promotion League verfügen nur wenige Klubs über die Möglichkeiten aufzusteigen, darum meldet sich jetzt ein überraschender Aufstiegsaspirant. Der FC Wohlen schwelgt dafür im Schweizer Cup in der Nostalgie und in Windisch sorgen die Provinzkick-Ultras für grossartige Stimmung.