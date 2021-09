Der Zuger Schwinger Luca Müller ist der Beste seines Jahrgangs

Schwingsport «Langsam realisiere ich, was ich geschafft habe»: Der Zuger Schwinger Luca Müller ist der König seines Jahrgangs Luca Müller wäre fast Eishockeyspieler geworden. Jetzt gehört der 17-Jährige aus Unterägeri zu den besten Nachwuchsschwingern des Landes. Am Sonntag steht er beim Luzerner Kantonalschwingfest in Schachen im Einsatz. Claudio Zanini Jetzt kommentieren 08.09.2021, 15.24 Uhr

Eine wichtige Voraussetzung erfüllt Luca Müller jetzt schon: Er ist 1,94 gross. Mit 17 Jahren hat er die Körpergrösse eines Matthias Sempach, dem Schwingerkönig von 2013. Welche Vorteile damit einhergehen, spürt Müller regelmässig. Beim Eidgenössischen Nachwuchsschwingertag (ENST) versuchte ihn ein kleinerer Gegner immer wieder mit einem Kurz aus den Angeln zu heben, es war kaum möglich, Müller behielt mit den Füssen ständig Bodenkontakt.

Sein bislang grösster Triumph: Luca Müller wird nach seinem Sieg beim Eidgenössischen Nachwuchsschwingertag geschultert. Tobias Meyer-Stöckli (Schwarzenburg, 29. August 2021)

Doch es sind nicht nur die physischen Voraussetzungen. Müller, im 3. Lehrjahr als Maurer, ist ein Draufgänger, er wartet nicht auf Einladungen des Gegners. Er sagt es so: «Ich gehe immer voll drauflos. Ich ‹rupfe› eigentlich andauernd.» Meistens mit Kurz, Übersprung oder Lätz. Beim ENST brachte ihn die angriffige Schwingweise in den Schlussgang. Der Konkurrenz war er punktemässig so weit entrückt, dass ihm im Schlussgang gegen den meistgenannten Favoriten Gian-Maria Odermatt ein Gestellter genügte. Was der Festsieg wert ist, wird letztlich die Zeit zeigen. Doch es scheint, als bringe Müller das Werkzeug mit, das es für eine erfolgreiche Karriere braucht.

Sein Vater ist kein Unbekannter

Eine erfolgreiche Karriere hatte bereits sein Vater. Vor der Blütezeit von Pirmin Reichmuth und Marcel Bieri war Bruno Müller lange der einzige Eidgenosse im Kanton Zug. Seine Highlights waren die Eidgenössischen Kränze 2001 in Nyon und 2004 in Luzern. Er gewann im Schwingen, Nationalturnen und Ringen insgesamt über 100 Kränze.

Bruno Müller (rechts) stand 2011 im Brünig-Schlussgang gegen Matthias Sempach (links). Der spätere König Sempach holte damals seinen ersten Sieg beim Bergklassiker. Roger Zbinden (Brünig, 31. Juli 2021)

Heute ist er der technische Leiter des Zuger Kantonalverbands. Dass seine beiden Söhne ebenfalls im Schwingsport landeten, war nicht von Anfang an klar. Eishockey hatte für Luca und seinen jüngeren Bruder Philipp die höhere Strahlkraft – nachvollziehbar mit einem Klub wie dem EVZ in der Nachbarschaft. Luca Müller sagt: «Unsere Eltern wollten nicht, dass wir Eishockey spielen, weil sie uns dann öfters mit dem Auto hätten herumfahren müssen.» Er entschied sich also für Schwingen und Nationalturnen. Und dort sei er «festgesteckt», heisst, er macht heute noch beides.

Die Familie Müller bei einem Fototermin mit unserer Zeitung vor sechs Jahren: Melanie, Vater Bruno, Luca, Mutter Conny und Philipp.

Nadia Schärli (Unterägeri, 13. Mai 2015)

Möglicherweise ist in Zug ein guter Eishockeyspieler verloren gegangen. Dafür gibt es einen vielversprechenden Schwinger. Vater Bruno sagt: «Ich bin sehr stolz auf Luca.» Er kennt das Potenzial seines ältesten Sohnes natürlich. Deshalb war er auch nicht sonderlich überrascht über seinen Triumph beim Nachwuchsschwingertag. Mit etwas Abstand zum Fest sagt Luca Müller: «Langsam realisiere ich, was ich eigentlich geschafft habe.»

In Schwarzenburg ging ihm der Laden runter

Als er am Vortag des ENST in Schwarzenburg ankam und den Festplatz besichtigte, machte sich Nervosität bemerkbar. Denn bei der Besichtigung sah er auch die Schwinger der anderen Verbände und bekam ein ungutes Gefühl. «Da hatte es schon den einen oder anderen Brocken dabei. Mir ging ehrlich gesagt der Laden runter», sagt er. Mit den Zweifeln im Hinterkopf schlief er nicht gut. Und trotzdem überflügelte er am nächsten Tag alle.

Luca Müller im Schlussgang beim ENST gegen den Bündner Gian-Maria Odermatt.

Seinen Fokus richtet er bereits auf die nächsten Etappenziele. Die jetzige Saison ist seine erste bei den Aktiven. Am Sonntag wird er in Schachen beim Luzerner Kantonalfest antreten, dem letzten Kantonalen auf Innerschweizer Verbandsgebiet. Hinter Müllers Name steht derzeit noch kein Sternchen, einen Kranz bei den Aktiven konnte er noch nie gewinnen. «Für dieses Jahr kommt der Kranzgewinn noch zu früh. Aber im nächsten Jahr will ich es schaffen.» Am liebsten wäre ihm, wenn es gleich zwei Kränze sein würden, fügt er an. Damit würde er sich für das Eidgenössische 2022 qualifizieren. Und er würde wohl auch dort ununterbrochen an seinen Gegnern ‹rupfen›.