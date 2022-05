Laufsport 40 Mal Glücksgefühle für den Vitznauer Herbert Anderegg Am GP Bern gehört der Vitznauer Herbert Anderegg zu den Konstanten. Am Wochenende feierte er ein Jubiläum. Jörg Greb 16.05.2022, 17.20 Uhr

Herbert Anderegg 2022 (links Mitte) und 1982 (ganz rechts). Bild: PD

Sein Kommentar zeugt von Bescheidenheit: «Dem Alter entsprechend.» Herbert Anderegg (Bild) spricht von seiner Klassierung am Grand-Prix Bern. Bei den Männern 75 belegte er über 16,1 km Rang 5. Im Overall-Klassement klassierte sich der 78-jährige Luzerner mit seinen 1:44:54 Stunden auf Platz 4850 – und liess damit über 700 Läufer hinter sich. Das Herausragende bei Andereggs Leistung geht aber über dieses Rennen hinaus. Zum 40. Mal nämlich war er dabei. Grosses Aufheben macht er deswegen nicht:

«Vor allem hatte ich Glück.»

Er war nie krank, nie ernsthaft verletzt. Hinzu kommen «etwas Ehrgeiz und tägliche Bewegung».

Zur Premiere 1982 war der Vitznauer durch seinen Bruder Albert gekommen. Dieser hatte sich früh dem Laufsport zugewandt und war nach Bern gezogen. Herbert Andereggs Beziehung zum GP Bern hat sich schnell entwickelt. Für ihn stimmte der Anlass als Ganzes mit «der malerischen Kulisse, den begeisterten Menschen am Strassenrand und einer perfekten Organisation mit unzähligen freundlichen Helferinnen und Helfern».

Im Ziel rückt Skepsis in den Hintergrund

Das Heimrennen – Herbert Anderegg stammt aus dem Berner Oberland – ist zu einer Art Hassliebe geworden. «Jedes Mal, wenn ich nach vier Fünfteln der Distanz wieder von der Altstadt zum Bärengraben und mit schweren Beinen in den Aargauer Stalden hineinlaufe und versuche, diesen anständig zu bewältigen, denke ich, das sei wohl das letzte Mal», sagt er. Kaum im Ziel angekommen, rückt diese Skepsis aber in den Hintergrund. Mittlerweile schätzt er sich glücklich, wenn er es «beschwerdefrei und ohne Unfall ins Ziel» schafft. Das glückte am Wochenende einmal mehr. Übrigens: Auch Bruder Albert war zum 40. Mal dabei – diesmal allerdings im Altstadt-GP über 4,7 km (52.).

Nicht nur für die Anderegg-Brüder war der Jubiläum-GP ein Erfolg. Die Rückkehr nach der Pandemie lockte über 20 000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Start. Auch Topläuferinnen und -läufer waren mit von der Partie. Als Tagesschnellste liessen sich OL-Athlet Matthias Kyburz (Bern) und Triathlon-Olympiasiegerin Nicola Spirig (Bachenbülach) feiern.