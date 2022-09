Der FC Baden wendet einen kuriosen Trick an und gewinnt sein erstes Auswärtsspiel, der FC Windisch dominiert nach zwei Aufstiegen in Serie auch in der 2. Liga inter und eine verrückte Torhüter-Schwalbe sorgt in der Ostschweiz für Aufsehen.

Nik Dömer und Raphael Gutzwiller 28.09.2022, 16.33 Uhr