Sven Schurtenberger triumphiert am Ob-/Nidwaldner Kantonalen

7. Kranzfestsieg Das perfekte Notenblatt: Sven Schurtenberger dominiert das Ob-/Nidwaldner Kantonale nach Belieben Sven Schurtenberger ist am Ob-/Nidwaldner Kantonalfest schon vor dem Schlussgang uneinholbar. Es ist sein zweiter Kranzfestsieg innert zwei Wochen. Mit einer Verletzung endet der Wettkampf für den Zuger Marcel Bieri. Claudio Zanini Aktualisiert 22.08.2021, 19.07 Uhr

Er wirbelte auch die grossen Brocken durch die Luft: Sven Schurtenberger bezwingt im wegweisenden 4. Gang Benji von Ah. Philipp Schmidli/Keystone (Giswil, 22. August 2021)

Sie waren ihm nicht gewachsen. Und er hatte einige der stärksten Gegner auf dem Notenblatt, die es an diesem Ob-/Nidwaldner Kantonalfest in Giswil gab: Mike Müllestein, Beat Kennel, Stefan Arnold, Benji von Ah, Matthias Herger, im Schlussgang noch einmal der Einheimische Benji von Ah. Sven Schurtenberger bezwang sie alle. 6 Maximalnoten, 60 Punkte im Total. Schon vor dem Schlussgang schuf er eine Differenz von 1,75 Punkte auf die Verfolger. Sie konnten ihn auch mit einem Zusatzgang nicht mehr überholen. Sie konnten nicht einmal mehr gleichziehen.

Benji von Ah durfte schliesslich im Schlussgang den Sparringpartner spielen. Für Von Ah wäre vor der eigenen Haustüre in Giswil eigentlich die Hauptrolle vorgesehen gewesen. Er füllte sie auch lange Zeit gut aus. Er ging mit drei Siegen in die Mittagspause, musste sich dann aber im 4. Gang ein erstes Mal Schurtenberger beugen. Im Schlussgang liess er sich von Schurtenbergers erstem Zug bezwingen, einem Fussstich. Von Ah, der Publikumsliebling, zeigte sich dennoch einigermassen zufrieden, er belegte in der Endabrechnung letztlich den 2. Rang. «Für mich stimmt die Leistung heute. Es war ein tolles Fest mit all diesen Zuschauern», sagte er. 1000 geladene Gäste mit Covid-Zertifikat liessen die Veranstalter aufs Areal.

Sie sahen, wie Schurtenberger seinen 7. Kranzfestsieg feiern konnte. Es ist der zweite in dieser Saison nach dem Triumph am Urner Kantonalen vor zwei Wochen. Er betonte die Wichtigkeit der Siege im 1. und 4. Gang. Zum Auftakt bodigte er Mike Müllestein, nach der Mittagspause Benji von Ah. «Und wenn ich den ersten Gang gewinnen kann, komme ich meistens sehr gut durch den Tag», sagte er. Schurtenberger gelang mit dem Festsieg auch gewissermassen eine Revanche für 2018. Damals schaffte er es bis in den Schlussgang am Ob-/Nidwaldner Kantonalen in Kägiswil, unterlag dann aber dem Urner Andi Imhof.

Wie schlimm ist die Verletzung von Marcel Bieri?

Im ersten Gang verletzt sich Marcel Bieri (im Bild) im Duell gegen Benji von Ah. Marc Schumacher/Freshfocus

Die Innerschweizer brauchen einen Sven Schurtenberger in dieser Form. Denn das Team ist geschwächt. Es droht auch der Ausfall von Marcel Bieri. Der Zuger, vor einer Woche noch souveräner Festsieger beim Zuger Kantonalen, verletzte sich im ersten Gang gegen Benji von Ah am linken Knie. Bieri unterzog sich noch am Sonntag einer MRI-Untersuchung. Bis Montagnachmittag soll Klarheit herrschen, teilte Manager Michael Schiendorfer mit. Nebst den Fragezeichen bei Bieri ist derzeit auch Joel Wicki angeschlagen. Er pausiert die nächsten drei Wochen. Hinzu kommt die Absenz von Pirmin Reichmuth (Kreuzbandriss) in dieser Saison. Wicki, Reichmuth und Bieri waren nebst dem zurückgetretenen Nidwaldner Marcel Mathis die besten Innerschweizer beim Eidgenössischen in Zug.

In zwei Wochen tritt Sven Schurtenberger beim Teilverbandsfest der Nordwestschweizer an. Dann folgt das Luzerner Kantonale und schliesslich der Kilchberg-Schwinget. Ist er nun der neue Innerschweizer Leader? «Nein, nein», winkt Schurtenberger ab. «Joel ist ganz klar der Leader in unserem Team. Wenn er an den Start gehen wird, wird er alles geben. Beim Kilchberg zählt nur der Sieg. Damit wir diesen Sieg holen können, braucht es auch Leute wie mich, die andere aus dem Rennen nehmen können.»

Von den acht angetretenen Eidgenossen holten nur vier den Kranz (Sven Schurtenberger, Benji von Ah, Erich Fankhauser, Mike Müllestein). Renato Barmettler (Ennetmoos), Lars Mehr (Wolfenschiessen) und Urs Riebli (Neuenkirch) konnte sich als Neukranzer feiern lassen.