Peralta und Komornicki im Gespräch | 11:11 – die Provinzkick-Show

Captain Mario Bühler kommt mit dem SC Kriens nach holprigem Start langsam in Fahrt, der ehemalige FCA-Profi Miguel Peralta gibt sein Comeback in der 2. Liga und in Wohlen muss der prominente Trainer Ryszard Komornicki nach 17 Abgängen ein neues Team aufbauen.

Nik Dömer 12.10.2022, 15.00 Uhr