Abgesetzter FCL-Captain Schürpf verspricht: «Ich bleibe ein Leader unseres Teams» Pascal Schürpf ist nicht mehr Captain des FC Luzern. Am ersten Tag des Trainingslagers in Marbella erklärt er, wie er damit umgeht. Daniel Wyrsch aus Marbella 10.01.2020, 22.05 Uhr

Erste Übungseinheit im Trainingslager (von rechts): Pascal Schürpf, Marvin Schulz und Otar Kakabadse. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Puerto Banus, 10.Januar 2020

Für die Mannschaft, die Trainer und den Staff des FC Luzern war am Freitag Reisetag. Der Flug von Zürich nach Malaga verlief bis auf kurze Turbulenzen ruhig. Nach einer 50-minütigen Busfahrt erreichte die Delegation das Gran Hotel Guadalpin Banus. Dort logierten die Luzerner bereits dreimal während Wintertrainingslagern. 2014 unter Carlos Bernegger, 2015 und 2016 unter Markus Babbel.

Nach einem einmaligen Aufenthalt in Estepona und zuletzt drei Camps in einem Golfhotel in den Bergen von Mijas haben sich die Verantwortlichen entschieden, wieder am Strand von Puerto Banus zu nächtigen. Die Spieler werden kaum etwas dagegen haben, vom Hotel aus das in der Sonne Südspaniens glänzende Mittelmeer zu sehen.

Dortmund und Düsseldorf sind am selben Ort

Allerdings trainieren die Innerschweizer jetzt auf einer neuen und topmodernen Anlage. «Dama de Noche Footballpitches» heisst sie und ist vom Hotel aus in nur fünf Minuten mit dem Mannschaftscar zu erreichen. Die Bundesligisten Borussia Dortmund und Fortuna Düsseldorf bereiten sich ebenfalls auf diesem saftig grünen Naturrasen auf die Rückrunde vor.

Weil beim FCL direkt vor dem Trainingscamp bekannt geworden ist, dass der neue Trainer Fabio Celestini einen Captainwechsel vollzogen hat, beschäftigt dieses Thema natürlich auch in Marbella. Wie unsere Zeitung in der gestrigen Aus­gabe berichtete, hat Christian Schwegler die Captainbinde von Pascal Schürpf übernommen. Der 30-jährige Basler sagte nach der ersten Trainingseinheit in Marbella: «Ich hatte ein langes Gespräch mit Celestini, bin froh, ist Christian Schwegler wieder fit und zurück im Team. Für mich war immer klar, dass ich in der Hierarchie hinter ihm und zuvor auch noch hinter dem ­damaligen Captain Christian Schneuwly gestanden bin.»

Der immer aufopferungsvoll kämpfende Schürpf verspricht: «Ich bleibe ein Leader unseres Teams.» Der torgefährliche linke Flügelspieler, der im letzten Ligamatch beide Tore zum 2:1-Sieg über Basel schoss, will ein Antreiber bleiben: «Ich versuche immer, die Mannschaft mitzureissen.» Sorgen macht Schürpf dagegen der Rippenknorpel, den er sich beim erwähnten Heimtriumph gegen Basel gebrochen hat. «Das ist eine heikle Geschichte.» Aber er arbeite bei den optimalen Bedingungen in Marbella täglich daran, dass er bald wieder einsatzbereit sei.

Schwegler hat Bedenken wegen seines Knies

Schwegler war selbst überrascht, dass Celestini ihn nach überstandener Verletzung zum Captain ernannte. Er sei sich seiner Verantwortung als erfahrener Spieler bewusst. «Und falls sich Pascal wohler fühlt, wenn er sich wieder voll auf den Fussball konzentrieren kann, ist allen gedient.» Dem 35-jährigen Verteidiger bereitet der Körper Sorgen: «Nach zwei Innenbandverletzungen am selben Knie bestehen Zweifel, ob es hält.»