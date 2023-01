Beat Feuz: «Stellt euch vor, was ich für ein Depp gewesen wäre»

Abschied Beat Feuz ist nun offiziell im sportlichen Ruhestand und sagt: «Stellt euch vor, wenn ich hier noch auf die Schnauze gefallen wäre» Die Karriere von Beat Feuz endet mit einem 16. Rang in der zweiten Abfahrt von Kitzbühel. Doch das ist am Tag seines Abschieds vom aktiven Skisport nur eine Randnotiz. Gewonnen hat das Rennen der Norweger Aleksander Kilde. Martin Probst Jetzt kommentieren 21.01.2023, 14.43 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Beat Feuz nach seiner 217. und letzten Weltcupabfahrt seiner Karriere, festgehalten mit der Startnummer. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Beat Feuz wiederholte den Satz immer wieder: «Hauptsache, ich komme am Samstag gesund ins Ziel.» Er sagte es in den Tagen vor den Rennen in Kitzbühel. Er sagte es nach den Trainings. Und nach dem ersten Rennen am Freitag.

Ja, es ging in dieser letzten Rennwoche nicht mehr um den Sieg für Beat Feuz. Solid fahren wollte er. Doch Risiken – die Bereitschaft ans Limit zu gehen, um zu gewinnen – wollte der 35-Jährige nicht eingehen. «Stellt euch vor, was ich für ein Depp gewesen wäre, wenn ich hier noch auf die Schnauze gefallen wäre.» Er sagte es am Samstag. Gesund im Ziel und auf Rang 16.

Beat Feuz im Video-Interview:

Katja Jeggli / CH Media Video Unit

Am Freitag belegte Feuz den 28. Platz. Danach sagte er: «Man hat es heute gesehen: Jene, die mit Risiko fahren – Odermatt zum Beispiel – hatten Mühe.» Marco Odermatt konnte einen Sturz nach dem Steilhang nur akrobatisch verhindern. Danach lief er wortlos und humpelnd aus dem Zielgelände.

Odermatt mit leichten Prellungen und Quetschungen

Odermatt hatte einen Schlag auf das linke Knie bekommen. Eine MRI-Untersuchung im Spital von Innsbruck konnte zwar die schlimmsten Befürchtungen ausräumen: Eine schwere Verletzung ist es nicht. Trotzdem, so erfuhr man aus dem Umfeld des 25-Jährigen, habe er leichte Prellungen und Quetschungen im Knie erlitten, die im Idealfall in den nächsten Tagen heilen sollten.

Odermatt hatte also vermutlich Glück. Allerdings, und auch das erfuhr man aus seinem Umfeld, könnte es auch länger dauern, bis er wieder in Normalform sei.

Wie Odermatt verhinderte auch Aleksander Kilde am Freitag einen Sturz nur durch grosse skifahrerische Klasse. Anders als der Nidwaldner konnte Kilde am Samstag allerdings erneut starten. Wie der 30-jährige Norweger dann aber die Herausforderung meisterte, den Schreckmoment aus seinem Kopf zu bringen und bereit war, erneut Risiken einzugehen, war beeindruckend.

In bestechender Manier fuhr Kilde zum Sieg und nahm Johan Clarey auf Rang zwei 67 Hundertstelsekunden ab. Verblüffend war aber auch die Leistung des Franzosen. Mit 42 Jahren und 14 Tagen verbesserte Clarey den Altersrekord für einen Podestplatz in einer Abfahrt weiter nach oben. Dritter wurde der Amerikaner Travis Ganong, der 95 Hundertstel auf Kilde einbüsste.

Künftig schmeckt das Frühstück besser

Wie schon am Freitag, als Niels Hintermann als Dritter zum ersten Mal in Kitzbühel auf das Podest fuhr, war der 27-jährige Zürcher auch am Samstag der beste Schweizer. Auf Rang zehn fehlte Hintermann aber über eine halbe Sekunde zur Wiederholung des Podesterfolgs. Erneut zu Überzeugen vermochte Justin Murisier, der mit Startnummer 46 auf Rang 18 fuhr.

Doch damit noch einmal zurück zu Beat Feuz. Dieser, so sagt es der vor vier Jahren zurückgetretene norwegische Skistar Aksel Svindal, werde in einem Jahr erfahren, dass das Frühstück in Kitzbühel viel besser schmecke, wenn man danach nicht auf der Streif einen Rennen fahren müsse. Es ist noch so ein Vorteil des sportlichen Ruhestands. Feuz lacht und sagt: «Das unterschreibe ich.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen