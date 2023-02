Abstiegskampf FC Sion vor dem Spiel beim Tabellenletzten: Befreiung oder Absturz Das Kellerduell des FC Sion in Winterthur vom Samstagabend wird Folgen haben. Selbst Trainer Fabio Celestini ist in Gefahr. Hans-Peter Berchtold Jetzt kommentieren 18.02.2023, 05.00 Uhr

Fabio Celestini steht beim FC Sion bereits unter Erfolgdruck. Bild: Daniela Frutiger/Freshfocus

Das Szenario ist bekannt und es wiederholt sich immer wieder. Gerät der FC Sion wie jetzt in sportliche Schieflage, meldet sich der Präsident medial und kritisiert seinen Trainer.

Nach der dritten Niederlage im vierten Rückrundenspiel in Basel mit nur einem Punkt unter Fabio Celestini bekam dieser sein Fett ab. Reto Ziegler werde auf der falschen Position eingesetzt und sein FC Sion werde ohnehin die Barrage bestreiten müssen. Weil dies anhand der letzten Leistungen absehbar sei, so Christian Constantin. Er müsse mit seinem Trainer ein Gespräch unter vier Augen ansetzen.

Der Präsident grätscht dazwischen

Die Medienabteilung, der Trainer und der Sportchef einigten sich vor dem Basel-Spiel auf die Version, dass der abwesende Mario Balotelli irgendwo zwischen Oberschenkel und Knie verletzt sei, alles war dann doch nicht so gut abgesprochen.

Christian Constantin, Präsident des FC Sion (links), mit Pablo Iglesias, Fussballdirektor der Walliser. Bild: Pierre Albouy/Keystone

Auch hier grätschte der Präsident dazwischen, als er im «Le Matin» preisgab, dass Balotelli sich zum Abschlusstraining verspätet habe und deswegen vom Trainer aus dem Aufgebot gestrichen wurde. Kindisch nannte der Präsident diese Massnahme.

Eine mediale Destabilisierung des Trainers, die in dessen Entlassung münden könnte, sollte er am Samstag in Winterthur verlieren.

Celestini gibt sich gelassen, was die Aussagen des Präsidenten betreffen. Constantin dürfe unzufrieden sein, was die bisherigen Resultate der Rückrunde betreffe, «das sind andere auch». Und dann doch: «Das Ergebnis gegen Winterthur wird fundamental sein für den weiteren Verlauf unserer Saison.»

Wohl auch für ihn selber. Mario Balotelli ist wieder dabei Er stelle sich selber infrage, so Celestini, «doch wirklich schlecht waren nur zwei unserer vier Spiele in diesem Frühjahr».

Er gibt zu bedenken, dass für die Spieler nach dem Trainerwechsel alles neu geworden sei, und Anpassungen an seine Spielphilosophie, das brauche Zeit. Nur: hat er diese noch? Wird Celestini nach einer weiteren Enttäuschung in Winterthur beim FC Sion entlassen, was nicht undenkbar scheint, wäre es selbst für den Walliser Verein eine rekordverdächtig kurze Amtszeit auf dem Trainerstuhl gewesen.

Celestinis Vorgänger Paolo Tramezzani wurde in dieser Woche bei der Vereins-Geschäftsstelle in Martinach gesehen, doch dabei ging es wohl nur um die Bedingungen seiner Vertragsauflösung. Celestini beschäftigt sich nicht mit einem möglichen Szenario, sondern nur damit, wie er die Mannschaft aus der Gefahrenzone der Tabelle wegbringen kann.

Spielt er? Oder eher nicht? Mario Balotelli (Mitte). Bild: Salvatore Di Nolfi/Keystone

Ist diesmal Mario Balotelli dabei?

Er habe sich zumindest in dieser Woche nie verspätet, so der Trainer, also ist mit dem Italiener zu rechnen. Wohl sogar in der Startelf, denn nach dem Abgang von Filip Stojilkovic sind dem Coach in der Offensive die wirklich gefährlichen Varianten abhanden gekommen.

Ilyas Chouaref ist nur ansatzweise eine, Itaitinga und Kevin Bua sind keine, und einer wie Gaëtan Karlen steht auch unter Celestini nur selten auf dem Platz.

Der Cup im Mittelpunkt

Celestini philosophiert gerne und mag nicht auf Panik machen, was die Darbietungen in der Rückrunde betrifft. Trotz nur einem Punkt, trotz neun Gegentoren. «In eigenem Ballbesitz sah vieles gut aus, auch in der ersten halben Stunde in Basel.»

Die individuellen Fehler seien es, die bisher Aufwand und Ertrag in schlechtem Verhältnis dastehen lassen. «Die Konstanz über eine ganze Spieldauer ist noch nicht da, vorne wie hinten». Am Trainer liegt es, Lösungen zu finden.

Celestini befasst sich dabei nicht mit dem Gegner. «Allein unsere Leistung wird gegen Winterthur entscheidend sein. Sind wir bereit, auf dem Platz alles zu unternehmen, um ein Spiel zu gewinnen? Bisher zu wenig.» Er glaubt trotzdem daran, dass die Entwicklung jetzt so weit sei, um zu bestehen. «Es darf keinen Rückfall geben», das weiss er.

Sonst wird Constantin erneut medial über seinen Trainer reden. Weil er nervös wird, zehn Tage vor dem Cup-Viertelfinal-Heimspiel gegen Lugano. Nur in diesem Wettbewerb kann dieser FC Sion seine Saison noch einigermassen retten. In der Meisterschaft wird es schwierig bleiben.

Die Walliser haben in den letzten neun Meisterschaftsspielen kümmerliche drei Punkte geholt. Es werden am Samstagabend 90 Minuten, die über Befreiung oder Absturz entscheiden.