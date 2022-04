FCL-Präsident Stefan Wolf rechnet mit der Barrage

Abstiegskampf «Es deutet Vieles auf die Barrage hin»: FCL-Präsident Stefan Wolf ist dennoch überzeugt vom Ligaerhalt Der FC Luzern kommt in der Tabelle nicht vorwärts. Präsident Stefan Wolf beschäftig sich trotzdem nicht mit möglichen Gegnern in der Barrage. Er sagt aber auch: «Wirtschaftlich müssen wir den Abstieg in Betracht ziehen, das ist unsere Verantwortung.» Interview: Turi Bucher Jetzt kommentieren 25.04.2022, 17.00 Uhr

«In erster Linie gilt es nun, Rang 9 zu sichern», sagt Stefan Wolf. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 23. Februar 2022)

Der FC Luzern schleift einen schweren Rucksack aus der Vorrunde mit beziehungsweise einen viel zu leichten, was die Punktgewinne von damals betrifft. Seit der Verpflichtung von Trainer Mario Frick konnte der FCL den letzten Tabellenrang an Lausanne abtreten. Mehr nicht. Präsident Stefan Wolf (51) muss auch mit der Barrage kalkulieren.

Gut gespielt, 0:3 verloren. Wie haben Sie das FCL-Spiel in Basel erlebt?

Stefan Wolf: Ich bin auf der Tribüne fast verzweifelt. Wir hatten Torchancen zuhauf, waren in allen Statistiken mit Basel ebenbürtig, ausser bei den Toren. Die Mannschaft betreibt einen Riesenaufwand und belohnt sich nicht. Und trotzdem: Die Art und Weise des Auftritts hat mir gefallen.

Trainer Mario Frick sagte, Vorsicht sei geboten, die unglücklichen Niederlagen könnten eine gefährliche Tendenz beinhalten.

Ich bin da gleicher Meinung, wir müssen aufpassen. Wir spielen super und stehen beim Schlusspfiff mit leeren Händen da – das kann es nicht sein.

Jetzt ganz ehrlich, der Weg zum Ligaerhalt führt für den FC Luzern über die beiden Barragespiele, oder?

Ja, im Moment ist es so, dass für den FCL Vieles auf die Barrageentscheidung hindeutet. Was die Moral des Teams betrifft, habe ich inzwischen ein viel besseres Gefühl als vor einem halben Jahr. Aber ja, in erster Linie gilt es nun, Rang 9 zu sichern.

Das wäre mit einem Heimsieg gegen Lausanne am Sonntag geregelt. Treten Sie vor dieser nächsten Finalpartie vor die Mannschaft?

Nein, das tue ich nie und werde es auch nicht vor dem Spiel gegen Lausanne tun, da ich unter der Woche jeweils Kontakt zu Trainer und Team habe. Die Ausgangslage hat sich für uns nicht verändert. Der Vorsprung auf Rang 10 und der Rückstand auf Rang 8 betrug in etwa immer gleich viel. Also war es für mich klar, dass wir zuerst nach hinten schauen. Anfang Januar lautete die Devise, Rang 10 schnell zu verlassen. Mit einem Sieg gegen Lausanne würde der Vorsprung auf zehn Punkte wachsen. Ich erwarte von unserem Team, dass es gegen Lausanne wieder mit der Leidenschaft und der Mentalität der letzten Wochen an- und auftritt. Denn die Spiele und Resultate gegen Lugano und Basel waren brutal für die Moral der Jungs. Wir müssen von Beginn weg parat sein und es braucht zwei gute Halbzeiten.

Wie sind Sie zufrieden mit der Arbeit von Trainer Frick?

Ich habe dem Trainerteam gerade letzte Woche mitgeteilt, dass es mich beeindruckt, wie extrem gut sie schaffen, wie sie alle gemeinsam am Strick ziehen. Es passt mir, wie Frick die Breite des Kaders nutzt, er gibt allen Spielern eine Chance und die Jungs sind körperlich topfit.

Schlecht belohnt für den Aufwand: Für Mario Frick war das 0:3 in Basel «ein absoluter Witz». Bild: Martin Meienberger/Freshfocus

Frick weigert sich, jetzt schon mögliche Gegner in der Barrage zu studieren.

Das tue ich auch nicht. Ich verfolge die Resultate der Challenge League, aber ich schaue mir keine Spiele an. Wir werden uns damit auseinandersetzen, je näher die Barragespiele kommen. Jetzt gilt der ganze Fokus dem Spiel gegen Lausanne.

Ein Abstieg wäre für den FCL eine sportliche Blamage. Was würde der Absturz finanziell bedeuten?

Wirtschaftlich müssen wir den Abstieg in Betracht ziehen, das ist unsere Verantwortung. Ohne dass ich jetzt schon genaue Summen beziffern kann, müssen wir wissen, wie wir im Falle eines Abstiegs in die Challenge League finanziell aufgestellt sind und sein werden. Wir müssen alle Verträge prüfen, Gespräche mit Sponsoren führen, womöglich andere Konditionen vereinbaren. All diese wirtschaftlichen Aktivitäten sollen aber den Sport nicht tangieren.

Wann sind Sie als Profifussballer eigentlich zuletzt im Abstiegskampf gestanden?

Nun, das ist schon eine Weile her. In meiner ersten Saison beim FC St.Gallen wurde die Liga 2002/03 von zwölf auf zehn Teams reduziert. Wir mussten in die Auf-/Abstiegsrunde, schafften nach dem Trainerwechsel von Gérard Castella zu Heinz Peischl den Ligaerhalt.

Ihr fundierter Rat also an die FCL-Spieler?

Den Weg konsequent weitergehen. Die Details justieren. Den Glauben an den Erfolg nicht verlieren. Ich bin total überzeugt vom Ligaerhalt des FCL, selbst wenn der Weg über die Barrage geht.

