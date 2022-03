FC Luzern Fällt die Zürcher Festung gegen aufstrebenden FCL? Abubakar und Co. brennen auf Hit gegen FCZ Luzerns Formkurve zeigt nach oben, die Affiche gegen den Leader FC Zürich (Swisspor-Arena, Mittwoch, 20.30 Uhr, SRF 2) weckt Erwartungen. FCL-Trainer Mario Frick möchte in der englischen Woche auch gegen die Spitzenteams FCZ und YB punkten. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 02.03.2022, 05.00 Uhr

Bereits dreifacher Torschütze für seinen neuen Klub, den FC Luzern. Der ehemalige Kriens-Stürmer spielt mit Herz und Feuer: Asumah Abubakar. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Lausanne, 27. Februar 2022)

Der FC Luzern hat in den letzten vier Pflichtspielen endlich die eigenen Erwartungen erfüllt. Nach dem 5:0-Kantersieg im Cup-Viertelfinal gegen den FC Biel aus der drittklassigen Promotion League folgte die bislang beste Saisonphase in der Super League: Sion wurde zu Hause 1:0 besiegt, nach einem 1:1 in Genf gegen Servette gelang am Sonntag der eminent wichtige 2:1-Sieg im Kellerduell beim Schlusslicht Lausanne-Sport. Mit sechs Punkten Vorsprung auf den direkten Abstiegsplatz und dem deutlich besseren Torverhältnis gegenüber den Waadtländern lässt es sich endlich wieder etwas unbesorgter spielen und trainieren.

FCL-Trainer Mario Frick warnt allerdings vor einer viel zu frühen Entspannung:

«Wir müssen fokussiert und gierig auf weitere Siege und Punkte bleiben, erfolgreich weiterfahren – und keinesfalls nachlassen.»

Die schöne Zwischenbilanz von zuletzt sieben Zählern aus drei Partien habe natürlich das Selbstvertrauen und die Moral gestärkt. «Wir befinden uns sicher in einem sehr guten Flow, aber wir dürfen bestimmt nicht denken, das wird nun ein Selbstläufer. Da würden wir einen grossen Fehler machen.»

Parat sein, sollte sich Chance auf Platz 8 ergeben

Bei einer erfolgreichen Fortsetzung der Rückrunde, in der noch immer 13 Spieltage zu absolvieren sind, könnte sich sogar ein Türspalt auftun für den von allen Abstiegssorgen rettenden Platz 8. «Den Rückstand nach vorne möchten wir verkleinern, sollte eine Mannschaft direkt vor uns einbrechen, wollen wir bereit sein», erklärt Frick.

Jedoch müssen die Luzerner, um sich eine entsprechende Ausgangslage zu schaffen, auch gegen Spitzenteams Siege oder zumindest Punkte holen. Gelegenheit dazu bekommt der FCL innerhalb der nächsten drei Tage gleich zweimal: Zuerst heute im SRF-2-Livespiel zu Hause gegen den souveränen Tabellenführer FC Zürich und am Samstag im Wankdorf gegen die zweitrangierten Berner Young Boys. Frick hat sich in der vergangenen Spielzeit beim FC Vaduz den Ruf erarbeitet, keine Angst vor grossen Klubnamen zu haben. Der 47-jährige Liechtensteiner besitzt auch hier und jetzt beim FC Luzern eine Aura, welche seine Schützlinge und das Umfeld an die eigenen Möglichkeiten glauben lässt.

Frick betont kompatibel zu seiner Ausstrahlung und Körpersprache: «Egal gegen wen, wir wollen jeden Match gewinnen.» Einen entsprechenden Plan hat er offensichtlich schon am Tag vor dem immer wieder reizvollen Duell mit dem FC Zürich im Hinterkopf:

«Wir versuchen sie zu jagen, von der ersten Minute an hoch zu pressen.»

Der Luzern-Coach will die Zürcher, die zuletzt erfolgreich gegen Basel (4:2) sehr früh attackierten, mit deren Waffe bezwingen. Doch Frick weiss ums Risiko, mahnt im gleichen Atemzug zur defensiven Ordnung: «Bei Umschaltsituationen müssen wir aufpassen, da sind die Zürcher brandgefährlich.»

Die Effizienz des FCZ haben die Luzerner in dieser Saison in beiden bisherigen Vergleichen zu spüren bekommen: 1:3 ging das Heimspiel unter Fabio Celestini verloren und gleich 0:4 lautete das Skore im Letzigrund Anfang Dezember – unter Interimscoach Sandro Chieffo kassierte man die höchste Niederlage. Damals hatten noch die überforderten Holger Badstuber und David Domgjoni in der löchrigen Abwehrkette gestanden. Beide Innenverteidiger haben inzwischen Luzern verlassen.

FCZ-Stürmer Wilfried Gnonto (weisses Dress) gegen die bei der 0:4-Auswärtsniederlage überforderte Luzerner Abwehr um Holger Badstuber (rechts). Das war das letzte FCL-Spiel des ehemaligen FC-Bayern-Stars. Bild: Ennio Leanza/Keystone (Zürich, 4. Dezember 2021)

Prestigeerfolg würde die Fans entschädigen

Damals hatte im Vorfeld der Begegnung der in der Liga unerfahrene Italo-Zürcher Chieffo den FCZ heiss gemacht mit der Aussage, dass der FCL das bessere Kader als der Leader habe. Frick kommuniziert anders. Angesprochen auf das Phänomen FC Zürich sagt er: «Die Mannschaft ist sehr effizient. Vielleicht war sie nicht immer besser, aber das Glück hat sie auf ihre Seite gezwungen. Das ist auch eine Qualität.» Und:

«Zehn Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger YB, die Tabelle lügt zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr. Zürich steht absolut verdient auf Platz 1.»

FCL-Trainer Mario Frick will seine Mannschaft immer auf Sieg spielen lassen. Dem Liechtensteiner ist es egal, ob der Gegner FCZ, YB oder Lausanne heisst. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Lausanne, 27. Februar 2022)

Umso verlockender wäre es, wenn der FCL die Serie der Ungeschlagenheit des FCZ (siehe Infobox) beenden könnte. Ein solcher Prestigeerfolg würde die Fans für die langen schwachen Leistungen in dieser Saison etwas entschädigen. Frick bestätigt:

«Das Team ist extrem motiviert.»

Die FCL-Spieler brennen auf den Showdown mit dem Leader. Allen voran Asumah Abubakar. Der Neue aus Lugano ist jetzt der Vorkämpfer – und hat schon dreimal getroffen. «Er besitzt Herz und Feuer», so Frick.

FCZ: 15 Spiele hintereinander ungeschlagen Jetzt schon steht fest: Der FC Zürich spielt eine herausragende Saison. Die Mannschaft von André Breitenreiter verlor in den bisher 23 Ligapartien nur zweimal – YB (4:0) und Basel (3:1) bezwangen den FCZ. Seit der Niederlage in Basel am

26. September sind die Zürcher unbesiegt. 15 Spieltage besteht diese Serie bereits, in dieser Phase sind beim FCZ zwölf Siege und drei Remis dazugekommen. Der klare Super-League-Tabellenerste kommt insgesamt auf 16 Vollerfolge, während der neuntplatzierte FCL bloss drei Ligaspiele gewann und elfmal verlor.

