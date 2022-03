Analyse nach 9 Meisterschaftsspielen unter Mario Frick Der FC Luzern hat seine Abwehr stabilisiert, der Angriff bleibt die Problemzone Der neue Trainer Mario Frick hat für viel frischen Wind beim FC Luzern gesorgt. Doch auf dem steinigen Weg zum Ligaerhalt warten immer noch grosse Herausforderungen. Wir analysieren das erste Saisonviertel unter Frick. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 21.03.2022, 20.50 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Daniel Wyrsch, Sportredaktor. Bild: Roger Grütter

Angesichts der sportlich sehr angespannten Gesamtsituation des FC Luzern war in den ersten neun Ligaspielen unter Mario Frick ein deutlicher Aufwärtstrend erkennbar. Das zeigen die nackten Resultate und Zahlen des ersten Saisonviertels mit dem 47-jährigen Liechtensteiner an der Seitenlinie: Der FCL holte 11 Punkte. Während der gesamten Vorrunde hatte die Mannschaft unter Fricks Vorgänger Fabio Celestini (14 Partien/10 Zähler) und Interimscoach Sandro Chieffo (4/1) an 18 Spieltagen ebenfalls 11 Punkte gesammelt.

Mindestens ebenso zuversichtlich wie die solide Punkteausbeute stimmt im Abstiegskampf, dass die Luzerner wieder mutig auftreten, der neue Trainer auf eine Mannschaft setzt, die aus einem Stamm von 15, 16 Spielern besteht, die regelmässig zum Einsatz kommen. Fricks Fussball basiert auf einer möglichst kompakten Defensive und einem schnellen Umschaltspiel. Aber nicht nur: Auch aus stehenden Bällen kommt der FCL neuerdings zum Erfolg, wie ein Eckball gegen GC und eine besonders gut umgesetzte Freistossvariante gegen den FC St. Gallen beweisen.

Weniger anfällig in der Defensive: Der ehemalige Vaduz-Verteidiger Denis Simani (rechts) hat die Luzerner Verteidigung stärker gemacht. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (St.Gallen, 19. März 2022)

In der elektrisierenden Atmosphäre vor fast 18'000 Fans im St. Galler Kybunpark zeigte sich aber auch, dass die Luzerner gegen einen konsequent attackierenden Gegner immer noch anfällig sind. Innerhalb von nur zwölf Minuten war die frühe 2:0-Führung futsch. Durch einen individuellen Fehler, der hin und wieder allen Teams unterlaufen kann, ging das Spiel gar 2:3 verloren.

Ein weiteres Problem offenbarte sich in St. Gallen: Der FCL vergibt immer noch zu viele Chancen. Namentlich die Stürmer Nikola Cumic und Dejan Sorgic liessen je eine hochkarätige Torgelegenheit aus. Der Eindruck wird von der Bilanz bestätigt: Nur 20 Treffer erzielten die Innerschweizer in 18 Hinrundenpartien, auch nur 10 waren es in den ersten neun Spielen der Rückrunde. Ergibt je einen Schnitt von 1,1 Toren. Zum Vergleich: Letzte Saison hatte der FCL nach 27 Spieltagen 46 Treffer geschossen, zum gleichen Zeitpunkt sind es jetzt 30 – also ein Minus von 16 (!).

Muss torgefährlicher werden: FCL-Stürmer Nikola Cumic (rechts) im Duell mit St. Gallens Matej Maglica. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus (St. Gallen, 19. März 2022)

Da stellt sich auch die Frage, ob das Team anfangs Saison richtig zusammengestellt worden ist. Für den 20-jährigen Ex-Aarau-Stürmer Yvan Alounga – in der Rückrunde an Schaffhausen ausgeliehen – kam Asumah Abubakar vom FC Lugano. Die drei Tore des Ex-Kriensers führten zu zwei von drei Siegen unter Frick. Während Ibrahima Ndiaye und Varol Tasar beim neuen Coach bisher nicht über die Jokerrolle hinauskommen, erhalten die Leihstürmer Cumic und Marko Kvasina mehr Kredit. Kvasina ist gerade verletzt, sein Treffer gegen Servette führte zu einem Punktgewinn, vollends überzeugen konnte der Österreicher jedoch nicht. Ähnlich durchzogen ist die Statistik von Cumic; in 17 Spielen erzielte er drei Tore. Das Goal in St. Gallen war sein erstes unter Frick, welcher den von Piräus ausgeliehenen Serben sechsmal eine Halbzeit oder länger einsetzte.

Dem FCL fehlen in dieser Saison aber vor allem die Tore des dauerverletzten Pascal Schürpf und von Sorgic. Der 32-jährige Zuger Dejan Sorgic hatte im letzten Jahr 13 Mal getroffen, in dieser Saison steht er immer noch erst bei drei Toren aus der Hinrunde.

Auf weitere Tore von Asumah Abubakar (links) und Dejan Sorgic hoffen der FC Luzern und seine Fans im abschliessenden Saisonviertel, das nach der Länderspielpause am 3. April mit dem Heimspiel gegen Lugano beginnt. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 13. Februar 2022)

Während die neuformierte Abwehr um den Ex-Vaduzer Denis Simani und Captain Marco Burch für eine Mindeststabilität steht, ist und bleibt der Angriff die Problemzone im Hinblick aufs letzte Saisonviertel. Weiterhin ist Abubakar der grosse Hoffnungsträger, um den FCL in den verbleibenden neun Partien auf den rettenden Platz 8, wo derzeit der kriselnde Grasshopper Club mit fünf Punkten Vorsprung steht, zu schiessen.

Aber auch die Verteidiger «Mo» Dräger und Burch mit je zwei Ligatoren unter Frick zählen zu den Offensivtrümpfen. Und vielleicht kehrt Schürpf noch in dieser Saison zurück – der Cup-Halbfinal in Lugano (mit besten Erinnerungen an den Viertelfinal 2021) steht ja auch noch im Spielplan.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen