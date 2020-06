Acht Dinge, die Sie zum Comeback des SC Kriens wissen müssen Es geht wieder los: Der SC Kriens empfängt am Samstag (20.30) im Kleinfeld den FC Schaffhausen. Wer darf ins Stadion? Wie ist die sportliche Ausgangslage? Acht Fragen und acht Antworten. Turi Bucher 18.06.2020, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am 23. Februar spielte der SC Kriens in der Challenge League seine bisher letzte Partie dieser Saison. Es war ein Sonntagnachmittag mit einem denkwürdigen, aufwühlenden 4:4 (1:0, 1:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4) in Aarau. Dann kam Corona.

Nach dem Abang von Nico Siegrist wird SCK-Angreifer Asumah Abubakar (rechts) noch mehr gefordert sein. Bild: Philipp Schmidli (Kriens, 25. Januar 2020)

Das Virus ist noch nicht besiegt, aber der SCK (Rang 4/36 Punkte) kann ab morgen seine bislang so erfolgreiche Saison endlich wieder aufnehmen und fortsetzen. Es beginnt mit dem Heimspiel gegen den FC Schaffhausen (Rang 9/24 Punkte). Dieses Fussballspiel wird wie alle folgenden Partien generell unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen; nur wenige Fans und Besucher haben Zutritt ins Stadion. Folgendes müssen Sie zum SC Kriens unbedingt wissen:

Die Zauberformel lautet: 300 Menschen. In dieser Zahl sind aber alle Spieler, die Trainer, die Betreuer, die Helfer, eine limitierte Anzahl von Medienvertretern und Sonstige, die zwingend dabei sein müssen, schon eingerechnet. Für das erste SCK-­Heimspiel nach der langen Pause bedeutet das deshalb: 150 Fans haben Zutritt. Sie müssen vor dem Stadion wahrheitsgetreu eine Selbstdeklaration ausfüllen, ihre Kontaktdaten und ihren Gesundheitszustand auf ein Formular der Swiss Football League (SFL) notieren. Sofern auf der Tribüne die Abstandsregel von zwei Metern eingehalten werden kann, müssen die Besucher keine Schutzmaske tragen. Andere Besucher als die vom SC Kriens angeschriebenen und informierten 150 Fans sind im und auch um das Kleinfeld-Stadion herum – so hart das in den kommenden Wochen klingen mag – nicht erwünscht. Versammelte Fans vor dem Stadion werden weggewiesen. Auch das SCK-Restaurant ist nur für von der Tribüne her kommende Matchbesucher zugänglich.

Die SFL installiert auf ihrer Website (sfl.ch) einen Livestream von diesem Spiel (Kanal SFL NOW). Dieser Livestream wird auch auf der Website des SC Kriens aufgeschaltet sein. Der SCK bietet ausserdem einen Whatsapp-Chat (Anmeldung via sckriens.ch) an, in dem die Fans das Matchgeschehen kommentieren und diskutieren können. Und vor allem: Unsere Zeitung informiert Sie exklusiv bereits ab Samstagabend auf luzernerzeitung.ch.

Es gilt für alle Teams das Gleiche: Die Testspiele haben keine starke Aussagekraft, mehr wissen wir dann nach der ersten Halbzeit gegen den FC Schaffhausen. Die Krienser verloren zwei Testspiele (1:3 gegen die Grasshoppers und 0:3 gegen Thun) und gewannen am Dienstag noch gegen YF Juventus, den Tabellenletzten der Promotion League mit 4:3. Dies nach einer 4:0-Führung. Kriens-Trainer Bruno Berner sagt: «Wir sind so gut in Form, wie man nach drei Wochen Vorbereitung und Training eben in Form sein kann. So gut wie vor der Coronapause, als wir bei GC siegten und in Aarau punkteten, sind wir aktuell noch nicht. Wichtig ist für uns: Die Motivation soll – ja muss – auf höchstem Level sein.»

Das ist ja gerade das Spannende: Einen Absteiger wird es nicht geben, weil die Promotion League (mit dem klaren Spitzenreiter Yverdon) vorzeitig beendet wurde und es von dort keinen Aufsteiger gibt. Die Abstiegssorgen hat der SC Kriens sowieso längst hinter sich gelassen. Ganz anders: Die Krienser (36 Punkte) können im Rennen um den zweiten Rang (Barrage zur Super League) gegen Vaduz (37) sowie gegen die klar favorisierten Grasshoppers (37) noch Spielverderber sein. Oder im Sensationsfall: Die beiden Aufstiegsspiele gegen den Zweitletzten der Super League sogar selber erreichen. Das lässt beeindruckt aufhorchen: Kriens-Trainer Berner spricht stets von 15 ausstehenden Spielen, nicht von 13. Berner: «Ganz klar, solange das Erreichen der Barrage für uns möglich ist, rede ich von 15 Spielen.» Allerdings: Wenn’s nicht mehr so läuft wie vor der Coronapause, könnte der SCK auch noch den einen und anderen Rang nach hinten durchgereicht werden.

Trainer Berner wiederholt die oben erwähnten sportlichen Ziele und hält fest: «Es liegt mir so fern, dass wir jetzt sportlich nachlassen. Jeder meiner Spieler hat die Gelegenheit, sich mit Spielfreude zu präsentieren, jeder kann sich auch mit Blick auf die nächste Saison beweisen.» Lange Zeit sprach man in Kriens von der 40-Punkte-Grenze. 13 Runden vor Schluss sind es schon 36 Punkte – die 40 Punkte können also nicht das alleinige Ziel sein.

Der letztjährige Torschützenkönig wird in den restlichen Spielen womöglich schmerzlich fehlen. Siegrist wechselte bekanntlich per sofort zum SC Cham. Er kam diese Saison zwar nicht mehr so oft wie gewünscht und erhofft zum Torabschluss (7 Tore, 4 Vorlagen in der Meisterschaft), aber Siegrist war gleichwohl ein wichtiger Angriffsauslöser und einer, der gegnerische Abwehrspieler auf sich zog, um so mehr Freiräume für andere SCK-Offensivleute zu schaffen.

Nico Siegrist im SCK-Dress – das ist passé. Bild: Philipp Schmidli (Kriens, 26. Oktober 2019(

«Ich bin nicht enttäuscht, dass er geht», sagt Trainer Berner. «Das Schicksal eines Trainers ist, dass Spieler kommen und gehen. Nico war beim SC Kriens immer wieder ein entscheidender Torschütze und Vorbereiter.»

Stammtorhüter Sebastian Osigwe (Knie) steht bis auf weiteres nicht zur Verfügung. Für ihn steht Pascal Brügger im Tor. Fehlen werden auch Pedro Teixeira (Leiste), Manuel Fäh (Achillessehne) und Daniel Fanger (Knie). Fraglich ist Nikola Mijatovic (Fuss).

Die mögliche Kriens-Aufstellung: Brügger; Alessandrini, Elvedi, Berisha, Busset; Kukeli; Follonier, Sadrijaj, Dzonlagic; Tadic, Abubakar.

Auffallend vor der Coronapause bei den von Murat Yakin trainierten Schaffhausern: Sie haben unter allen Teams mit Abstand am wenigsten Tore erzielt. Und zwar nur 18 in 23 Partien, den nächsttieferen Wert verzeichnet Winterthur (25). Kriens traf 33-mal.

Testspiele: FC Luzern – Schaffhausen 2:2. St.Gallen – Schaffhausen 4:2. Schaffhausen – FC Zürich 0:6.