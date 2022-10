Ist ADHS im Sport ein Vorteil und Ritalin Doping?

ADHS im Spitzensport Kann eine Krankheit im Sport sogar zum Vorteil werden? ADHS-Medikamente wie Ritalin sorgen weltweit mit Abstand für die meisten Doping-Ausnahmebewilligungen. Rainer Sommerhalder Jetzt kommentieren 05.10.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sprinter beim Start benötigen den in er der Studie rund um ADHS beschriebenen impulsiven Reflex, um eine Aktion auszulösen. Keystone

Auch russische Hacker verwendeten die therapeutischen Ausnahmebewilligungen für Dopingmittel (TUE) als Waffe. Als die Gruppe «Fancy Bears» vor vier Jahren den digitalen Aktenschrank der Welt-Antidoping-Organisation Wada knackten und im Internet eine Reihe von vertraulichen Dokumentenpublizierte, brachten sie damit eine Reihe von internationalen Sportstars in die Schlagzeilen und den möglichen Missbrauch von TUE’s auf den Prüfstand.

Die Aktion der verrückten Bären hatte vor allem den Zweck, von der Diskussion um den staatlich gesteuerten russischen Dopingskandal abzulenken. «Seht, der Westen ist nicht besser», lautete die Botschaft hinter dem Hackerangriff.

Wer im Spitzensport aus gesundheitlichen Gründen eines der zahlreichen Medikamente einnehmen muss, das auf der Dopingliste steht, braucht dafür eine Ausnahmebewilligung. Diese wird vom Vertrauensarzt bei der jeweiligen Antidoping-Agentur eingereicht und dort von einem Expertenteam geprüft. Drei Gruppen von Medikamenten machen den überwiegenden Anteil aus: Asthmamittel, Arznei zur Therapie von Unfällen, Verletzungen und nach Operationen sowie ADHS-Medikamente.

Viele Mittel gegen Asthma sind nicht mehr auf der Dopingliste

Die Fancy Bears deckten auf, dass die Velostars Chris Froome und Bradley Wiggins während der Vorbereitung auf ihre Siege an der Tour de France vorübergehend und legal zu im Sport verbotenen Asthma-Medikamente griffen. Und dass skandinavische Langläuferinnen und Langläufer solcherlei Arznei sogar flächendeckend als Lungen-Prophylaxe für Wettkämpfe bei kalten Temperaturen einsetzten.

Bevor eine ganze Reihe von solchen Arzneien aus der Verbotsliste der Wada gekippt wurden, machten Asthmamittel rund 85 Prozent aller Anträge auf Ausnahmebewilligungen aus.

Den Enthüllungen folgte eine öffentliche Diskussion über den potenziellen Missbrauch dieser TUE. Inzwischen ist es wieder ruhig geworden um die therapeutischen Ausnahmebewilligungen. Das liegt sicherlich auch daran, dass Studien zeigten, dass die Verwendung von Asthmamitteln bei gesunden Sportlern zu keiner Leistungssteigerung führt und die entsprechenden Mittel in der Folge quasi legalisiert wurden.

Mit Abstand am meisten Ausnahmen wegen Ritalin und Co.

So zeigen die neusten Zahlen von 2021 ganz andere Resultate. Lediglich 3000 solche TUE’s wurden im Jahr der Olympischen Sommerspiele von Tokio weltweit über alle Sportarten hinweg ausgestellt. Und die deutliche Mehrheit von beinahe 50 Prozent betrifft nicht eine Asthma-Medikation, sondern Ritalin sowie weitere Mittel gegen die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung ADHS.

Die darin enthaltenen Stimulanzien sind leistungssteigernd und gemäss Wada-Dopingliste im Wettkampf grundsätzlich verboten. Mario Thevis, Leiter des Dopinglabors von Köln, beschreibt die konkrete Wirkung wie folgt: «Sie steigern die Konzentration und verbessern die Fokussierung. In genügend hoher Dosis verhelfen sie auch zu einer längeren Belastbarkeit des Körpers.»

Den Grund für den hohen Anteil bei den Ausnahmebewilligungen vermutet Thevis vor allem beim sehr häufigen Verschreiben von Ritalin und Co. in Nordamerika.

Studie geht von erhöhtem Anteil ADHS-Patienten im Sport aus

Eine aktuelle Studie zweier Sportpsychiater der Uni Zürich kommt zum Schluss, dass die Diagnose ADHS im Leistungssport wohl tatsächlich häufiger vorkommt als in der Allgemeinbevölkerung. Sind ADHS-Patienten letztlich sogar die besseren Spitzensportler?

Die Sportwissenschafter schreiben in der Studie, dass «Impulsivität im Leistungssport von Vorteil sein kann, wo schnelle Aktionen gefordert sind». Der langjährige Schweizer Olympiaarzt Patrik Noack, der selber Athletinnen und Athleten mit ADHS betreut und auch hin und wieder solche TUE’s beantragen musste, sieht im Gesamtkontext mehr Nach- als Vorteile. Er spricht das Problem der Betroffenen an, den Fokus zu finden. Oft leiden diese Personen auch unter einem mangelnden Selbstbewusstsein.

Noack bemängelt, dass die Einnahme von Ritalin in der heutigen Leistungsgesellschaft ein Modetrend geworden sei. So stiegen etwa vor wichtigen Uni-Prüfungen die ärztlichen Konsultationen von Studenten für eine mögliche Verschreibung des Medikaments deutlich an.

Plötzliches Interesse von Athleten an ADHS-Medikamenten

Auch im Sport kommen immer wieder Modetrends im Zusammenhang mit verschiedenen Mitteln vor. Bei den Profiradteams war die Einnahme sogenannter Ketone vor wenigen Jahren ein brennend diskutiertes Thema. Ritalin seinerseits stiess vor einigen Jahren in der hoch explosiven Sportarten auf grosses Interesse. Auch bei Noack erkundigten sich Athletinnen und Athleten, ob die Einnahme möglich und legal sei.

Die Studie sieht die Gründe für ein möglicherweise gehäuftes Auftreten von ADHS im Spitzensport beim erhöhten Bewegungsdrang von Betroffenen und der therapeutischen Wirksamkeit eines regelmässigen Trainings. Neuste internationale Studien weisen zudem gemeinsame Charaktereigenschaften von Leistungssportlern und ADHS-Patienten nach.

Der Ansatz der medikamentösen Therapie bei ADHS-Sportlern wird auch unter Fachleuten kontrovers diskutiert und führt mit Bezug auf den Fair-Play-Gedanken bis hin zur Forderung nach einer Abschaffung von Ausnahmebewilligungen für Stimulanzien. Noch fehlen verlässliche Langzeitstudien zu den Auswirkungen alternativer Behandlungsmethoden für Leistungssportler, etwa durch die Medikamene Atomoxetin oder Guanfacin.

Zumindest stellt die Studie der Uni Zürich fest, dass das Interesse am Thema geweckt ist und Forschungspublikationen zu ADSH im Spitzensport in den vergangenen Jahren um ein Vielfaches angestiegen sind.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen