Akrobatik «Wie früher auf dem Spielplatz»: Von der Faszination, Hindernisse (fast) wie Spiderman zu überwinden Parkour ist ein junger Sport mit grossem Begeisterungspotenzial, auch in Luzern. Die Pioniere befürchten deshalb, verdrängt zu werden. Stephan Santschi

Sie springen von Mauern, schwingen über Geländer, klettern Wände empor, rennen über Hindernisse, machen Saltos: Die Athletinnen und Athleten von Parkour Luzern sind in ihrem Element, sorgen auf der Lumag-Tribüne des früheren Allmendstadions des FC Luzern für spektakuläre Einlagen.

Grandstand-Parkour-Park nennen sie die Anlage, die seit 2014 ihr Zuhause ist. Hier üben die rund 80 Mitglieder des Vereins, entweder geführt oder gemeinsam in freien Trainings. «So hat Parkour auch angefangen. Im Grund ist es wie früher auf dem Spielplatz: Freunde treffen sich, probieren Neues aus und inspirieren sich gegenseitig», erzählt Raphael Bicker.

Der 35-jährige Informatiker aus Horw ist Präsident von Parkour Luzern und auch vom Schweizerischen Verband, der Swiss Parkour Association (SPKA). Entstanden ist die akrobatische Sportdisziplin Anfang der 1990er-Jahre in einem Vorort von Paris. Ursprünglich ging es darum, sich im urbanen Gelände oder einer natürlichen Umgebung ohne Hilfsmittel effizient fortzubewegen, also möglichst schnell von A nach B zu gelangen. Ein Parkour-Athlet wird darum auch als Traceur bezeichnet, frei übersetzt: «Der, der eine Linie zieht.»

Akrobatisch von A nach B: Athletinnen und Athleten beim Parkour-Training auf der Lumag-Tribüne. Bilder: Manuela Jans-Koch (Luzern, 23. Juni 2022)

Kein Schutz, kaum Verletzungen

Zum Jahrtausendwechsel fand die Szene in die Schweiz, der Luzerner Verein wurde 2010 gegründet. Bicker erklärt:

«Parkour vermittelt ein Freiheitsgefühl. Es geht darum, die eigenen Grenzen auszuloten und Dinge zu erreichen, die man normalerweise nicht schafft.»

Zum Beispiel? «Der Wall Run», das Heraufrennen an einer Wand. Erstaunlich: Die Sportler tragen keinerlei Schutz. Dabei, so vermutet der Laie, wirkt das Geschehen doch recht risikoreich. «Statistisch ereignen sich im Parkour weniger Unfälle als beispielsweise im Volleyball», entgegnet Bicker. Grund: Parkourläuferinnen und -läufer sind sehr fokussiert bei der Sache, an jedem Schritt wird akribisch gefeilt. Und sollte doch einmal etwas schiefgehen, haben sie einen Plan B bereit. Zur Veranschaulichung berichtet Bicker von einem persönlichen Erlebnis: «Ich rutschte auf einer Erhöhung aus, fiel rückwärts auf die Steintreppe. Sofort zog ich den Kopf ein, rollte ab.» Er kam heil davon. «Knochenbrüche sind seit unserer Gründung an einer Hand abzuzählen. Am häufigsten sind Schürfungen.» Parkour habe viel mit Instinkt zu tun, ein Traceur sei vielseitig, vereine Bewegungen aus verschiedenen Sportarten wie Turnen, Akrobatik, Klettern, Karate (Kicks) oder Judo (Abrollen).

Mittlerweile hat sich der Trend beruhigt, ein Boom herrscht nicht, das Potenzial der Sportart ist jedoch nach wie vor hoch. Das zeigen die Aktivitäten des Internationalen Turnverbands (FIG), der Parkour vor vier Jahren ins Repertoire aufgenommen hat. Seither arbeitet man an der Entwicklung eines Weltcups, auch die Aufnahme an die Olympischen Spiele war ein Thema, ist vorerst aber gescheitert. Im Jahr 2020 zog der Schweizerische Turnverband (STV) nach, gründete ebenfalls eine Parkour-Abteilung und lancierte eine vorerst dreiteilige Wettkampfserie, die am letzten Samstag in Wettingen gastierte.

Parkour-Szene kommt nach Luzern

Geschehnisse, die kontrovers diskutiert werden – weil Wettkampf und Parkour eigentlich nicht so richtig zusammenpassen. Bicker sagt:

«Wir messen uns in erster Linie mit uns selbst, Individualität kommt vor dem Konkurrenzkampf, es geht um die Entwicklung eines eigenen Stils.»

Zwar führt auch die SPKA eine Tour mit sieben Events durch, darunter jener im September in Luzern. «Es geht aber vor allem um Spass, unsere Turniere sind Treffpunkte, an denen wir in Jams auch gemeinsam trainieren. Wenn der Leistungsgedanke zu dominant wird, steigt das Unfallpotenzial.»

Turnverband wird zur Konkurrenz

Einer Öffnung verschliesst sich Bicker nicht grundsätzlich, erstrebenswert sei die Bündelung der Kräfte. «Wir könnten das kleine Schnellboot sein, nahe am Sport, bei Veränderungen rasch die Richtung wechselnd. Der STV wäre das stabile Kursschiff, das uns folgt und nicht bei jeder Welle weggespült wird.» Auf diese Weise könnte Parkour von der Popularität des grössten Schweizer Verbandes mit über 300000 Mitgliedern profitieren, der STV wiederum würde das Know-how der SPKA nutzen, «so sähe die perfekte Welt aus», sagt Bicker.

Dass er im Konjunktiv spricht, zeigt: So richtig einvernehmlich läuft die Sache nicht. Nachdem der Parkourverband einen Antrag zur Aufnahme ins J+S-Förderprogramm stellte, tat dies auch der Turnverband und machte der SPKA damit die Hauptverantwortung über die Sportart streitig. Die Parkour-Pioniere befürchten, von der Bildfläche verdrängt zu werden. So, wie es einst dem Snowboard-Weltverband erging, als der Internationale Skiverband die Sportart für sich entdeckt hatte. Bricker:

«Wir haben nichts gegen Wachstum. Doch wenn etwas zu schnell wächst, drohen die Besonderheiten einer Sportart verloren zu gehen.»

In der Schweiz haben sich die Kleinen vorerst behaupten können, das Bundesamt für Sport übertrug die Hauptverantwortung für J+S Parkour an die SPKA. «Für uns ein riesiger Erfolg», sagt Bicker. Die Ideen gehen Parkour Luzern jedenfalls nicht aus, im Frühjahr 2023 soll die Lumag-Tribüne mit einer Skateboardrampe und einem Platz für Chase-Tag erweitert werden. Letzteres ist die moderne Version des Fangenspielens – eine weitere Disziplin, die das Zeug zum Trendsport hat.

Turnfest 2024 in Neuenkirch soll Parkour enthalten Der Schweizerische Turnverband nahm Parkour 2020 ins Angebot auf, folgerichtig entwickeln nun die Kantonalverbände entsprechende Programme. «Hierbei stehen wir noch ganz am Anfang», sagt Reto Künzli, Abteilungsleiter Aktive im Turnverband Luzern, Ob- und Nidwalden. Als mittelfristiges Ziel nennt er das Verbandsturnfest 2024 in Neuenkirch. «Einen Wettkampf als Disziplin wird es nicht geben, aber wir möchten Parkour in irgendeiner Form zeigen – als Freizeitwettkampf oder Showvorführung.» Künzli sieht im Parkour einige bekannte Elemente. «Die Körperspannung und die Körperbeherrschung braucht es beispielsweise auch im Geräteturnen oder in der Leichtathletik.» Parkour sei eine aufstrebende Sportart, mit der nicht zuletzt jüngere Menschen für die Turngemeinschaft begeistert werden sollen. «Wir sehen uns nicht als Konkurrenten zum Parkourverband. Wir wollen niemandem etwas wegnehmen, sondern Synergien nutzen», erklärt Künzli mit Bezug auf die Bedenken aus der Schweizer Parkourszene. Turner wollen Parkour- Mitglied werden Um sich im Turnverband Luzern, Ob- und Nidwalden das nötige Know-how anzueignen, steht man in Kontakt mit der Swiss Parkour Association. «Wir haben einige Fragen gestellt, es wird ein Austausch geben», berichtet Künzli. «Wir sind zudem daran interessiert, in der SPKA Mitglied zu werden.» (ss)

