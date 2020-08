Interview Aldin Turkes: «Es wäre schön wieder einmal für den FC Luzern zu spielen» Der Zuger Aldin Turkes steigt mit Lausanne-Sport in die Super League auf. Bereits zum zweiten Mal holt sich der 24-jährige Stürmer die Torjägerkanone in der Challenge League. Simon Wespi 07.08.2020, 20.00 Uhr

Er gehört zu den treffsichersten Stürmern unseres Landes. Aldin Turkes vom FC Lausanne-Sport wurde mit 22 Treffern zum zweiten Mal in Serie Torschützenkönig der Challenge League. Der 24-jährige Stürmer wuchs im Kanton Zug auf und durchlief die Junioren des FC Luzern. Nach Stationen in Zürich (GC und FCZ – mehrheitlich in der U21) sowie bei Vaduz und in Rapperswil, ist der Schweiz-Bosnier am Genfersee angekommen. Mit Lausanne möchte er in der kommenden Saison die Super League aufmischen.