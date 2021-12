Alessia Bösch beendet ihre Skikarriere

Ski alpin «In der Wettkampf-Welt fühle ich mich nicht wohl»: Die Engelbergerin Alessia Bösch kehrt dem Skisport den Rücken Die 18-jährige Alessia Bösch hat sich dazu entschieden, ihre noch junge Karriere als Skirennfahrerin zu beenden. Der Entscheid hierzu reifte bei der mehrmaligen Schweizer Nachwuchs-Meisterin während mehrerer Monate. Der Leistungsdruck wurde ihr zu gross. Peter Gerber Plech 27.12.2021, 17.54 Uhr

Wettkampfmässig wird Alessia Bösch nicht mehr Skifahren - doch der Sport werde ihr «wichtig bleiben». Claudio Thoma

Es kamen Zweifel auf, ob der Leistungssport wirklich ihr Weg sei und er es weiter sein werde. Die Zweifel wurden immer mehr. Und lauter. Nun hat sich die 18 Jahre alte Engelbergerin Alessia Bösch entschieden, den Weg und die Welt des sportlichen Wettkampfes zu verlassen und einen neuen einzuschlagen. «Ich habe immer mehr Mühe mit dem Leistungsdruck und dem Konkurrenzkampf bekommen. Das alles wurde zur Belastung und hat mir Stress bereitet», sagt die C-Kader-Athletin von Swiss Ski.

Neben vier U18-Meistertiteln (Super-G, Riesenslalom, Slalom und Kombination) sowie zwei nationalen U21-Titeln (Super-G und Kombination) stehen für die Engelbergerin auch zwei Siege bei FIS-Rennen zu Buche.

Immer stärker reifte bei der Schwester des ehemaligen Slopestyle- und Big-Air-Weltmeisters Fabian Bösch die Überzeugung, mit dem professionellen Skirennsport aufhören zu wollen. «Ich bin extrem dankbar für die Erfahrungen, welche ich in den vergangenen Jahren machen durfte. Ich habe im Skisport viele Freundschaften schliessen können, welche ich auch nach meinem Rücktritt pflegen möchte», wird Bösch auf der Website von Swiss Ski zitiert.

Sie stand im Mittelpunkt einer SRF-Serie

Alessia Bösch (links) mit ihrem bekannten Bruder Fabian (Mitte) und Schwester Luana (rechts). Claudio Thoma

Bösch sagt weiter, dass sie mit vielen tollen Menschen habe zusammenarbeiten dürfen und sich innerhalb des Teams immer sehr wohl gefühlt habe. «Hierfür möchte ich allen danken – den Teamkolleginnen, Trainern und meinen Sponsoren. Gleichwohl habe ich zunehmend gemerkt, dass die Rennsport- und Wettkampf-Welt mit dem dazugehörigen Druck nicht diejenige ist, in welcher ich mich wohl fühle und welcher ich in den kommenden zehn Jahren alles unterordnen möchte.» Mit dem im Rahmen der SRF-Serie «Morgen sind wir Champions» genannten Ziel, einst als Weltmeisterin oder Olympiasiegerin die Gejagte sein zu wollen, wird also nichts.

Jetzt steht die Schule im Fokus

Es sei eine schwierige Entscheidung gewesen, aber dennoch die richtige, erklärt Bösch. «Ich bin gesund, habe den Kaderstatus beim Verband und kann selbstbestimmt aufhören. Dieses Glück haben nicht alle. Ich kann mit positiven Emotionen auf meine Zeit als Skirennfahrerin zurückblicken», sagt die Engelbergerin im Gespräch mit dem Portal skinews.ch.

Die Glücksunterwäsche und die Glückssocken, die bei keinem ihrer Rennen fehlen durften, braucht Alessia Bösch nun nicht mehr, zumindest nicht für das gute Gefühl bei sportlichen Wettkämpfen. Der Sport werde aber auch künftig ein ganz wichtiger Teil in ihrem Leben bleiben, sagt sie. «Ich habe, auch nachdem meine Entscheidung gefallen war, trainiert. Auch im Kraftraum. Und ich werde das auch weiterhin in einem gewissen Umfang tun. Draussen sein, auf den Skiern und auf dem Snowboard unterwegs sein, das wird mir wichtig bleiben», so Alessia Bösch.

Ihren Fokus will Bösch nun auf ihren Schulabschluss richten. Im kommenden Sommer will sie die Matura absolvieren und später ein Studium in Angriff nehmen.