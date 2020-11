Interview Ex-FCL-Sportchef Alex Frei: «Nach Luzern erlebte ich eine Persönlichkeitsveränderung» Alex Frei erarbeitete sich beim FC Basel einen hervorragenden Ruf: Der FC-Wil-Coach zählt zu den grössten Trainerhoffnungen der Schweiz. Daniel Wyrsch aus Wil 19.11.2020, 05.00 Uhr

Seit über zwei Monaten sind Sie beim FC Wil. Haben Sie den Wechsel zu diesem eher ruhigen Klub noch nie bereut?

Alex Frei: Überhaupt nicht. Das war ein bewusster erster Schritt als Trainer im Profibereich. Der FC Wil ist ideal für mich. Die Leute sind angenehm, und der Verein ist ordentlich aufgestellt. Im Unterschied zu vielen anderen Klubs werden die Leute hier nicht nervös, wenn wir dreimal hintereinander gewinnen oder fünf Spiele in Serie verlieren.

Aus neun Ligaspielen holten Sie mit dem Team neun Punkte. Sind Sie zufrieden?

Wir entwickeln uns als Team, und ich habe das Gefühl, dass jeder Spieler Fortschritte macht. Meines Erachtens spielen wir einen sehr gepflegten Fussball. Uns fehlt im Moment ein wenig das Abschlussglück. Wir haben Stand heute noch keinen reinen Torjäger. Das Team hat einen Altersschnitt von knapp über 20 Jahren. Unser Budget ist wesentlich tiefer als jenes der meisten Gegner. In vielen Fällen schiesst eben Geld doch Tore.

Im Moment steht Wil auf Platz 8. Was ist das Ziel?

Wir haben kein Rangziel, ich bin sicher, wir werden uns verbessern. Für Platz 5 fehlen uns nur zwei Punkte. Wir wollen zwei, drei Spieler in die Super League bringen und nicht absteigen.

Sie wirken entspannt, sind Sie ruhiger geworden?

Auch ich musste mich entwickeln. Ich achte vermehrt darauf, was und wie ich etwas sage.

Was hat zur Veränderung geführt?

Nach dem Ende meiner Tätigkeit als Sportchef beim FC Luzern erlebte ich eine Persönlichkeitsveränderung. Ich blieb ein Jahr lang daheim, habe meiner Frau Nina geholfen, während sie arbeiten ging. In dieser Zeit war ich Hausmann, kümmerte mich um unsere beiden Kinder.

Gab’s keinen Fussball mehr?

Ein Freund fragte mich, ob ich den 2.-Liga-Klub AS Timau trainieren möchte. Für mich war es eine willkommene Abwechslung, und so verging das Jahr 2015. Im Januar 2016 ging ich dann zurück zum FC Basel und übernahm zuerst die U15, später die U18 und U21. In sieben Jahren machte ich alle Trainerdi­plome.

Was nahmen Sie dabei mit?

Dass wir viele gute Trainer und die Ausbildner beim SFV oder bei Swiss Olympic viel Wissen haben. Mir wurde auch bewusst, dass ein Trainer viel mehr mitbringen muss als ein Spieler. Ehrlich gesagt musste ich erkennen, dass ich in der Rolle als Spieler gefangen war. Meine Art war aber wichtig für mich, um mich auf dem Platz zu entfalten. Als Trainer und Privatperson habe ich mir gesagt, dass ich mich öffnen muss. Ausserdem habe ich aufgehört, alles zu hinterfragen und mich aufzuregen an Dingen, die ich nicht beeinflussen kann. Dies soll aber nicht bedeuten, dass ich nicht klare Haltungen vertrete. (lacht)

Warum sind Sie lieber Trainer als Sportchef?

Im Trainerjob habe ich ganz andere Möglichkeiten, kann unter der Woche beeinflussen, was wir am Wochenende im Spiel besser machen müssen. Den Spielstil und die Philosophie passe ich dem bestehenden Team an.

Hilft die in Luzern gemachte Erfahrung als Sportchef?

Ungemein. Ich kann mich einfühlen in Wil-Sportchef Jan Breitenmoser. Hier müssen wir den Franken vor dem Ausgeben dreimal umdrehen, in Luzern zweimal und beim FCB einmal.

Hatten Sie die Aufgaben als FCL-Sportchef unterschätzt?

Kaum war ich beim FCL, gingen CEO Thomas Schönberger, Nachwuchschef Laurent Prince und im Dezember 2013 Präsident Mike Hauser. Das waren viele Wechsel innerhalb weniger Monate. Ich hätte in der Funktion mehr Hilfe in Anspruch nehmen und weniger alles selber machen sollen. Das Team war ordentlich zusammengestellt, die eine oder andere Personalie würde ich heute aber anders regeln. Diese Zeit hat mich positiv geprägt, auch wenn das Ende nicht besonders schön war.

Vor einem Jahr hatten Sie ein Angebot von Hannover 96.

Es fanden Gespräche unter anderem mit Präsident Martin Kind statt. Wenn ich etwas angehe, dann mit 100 Prozent Überzeugung. Dies war in Hannover zu dem Zeitpunkt nicht der Fall, und dies habe ich Herr Kind dann auch mitgeteilt.